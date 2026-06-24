Salió a la luz dónde estaría Jesica Cirio mientras la Justicia la investiga

En medio de la polémica por el video de los dólares, Marcia Frisciotti reveló en Puro Show el destino donde la modelo se estaría refugiando.

La situación judicial de Jesica Cirio volvió a quedar bajo la lupa luego de que se llevara adelante un allanamiento en su domicilio por orden del juez federal Luis Armella. La medida se produjo tras la difusión de un video en el que se observan fajos de dólares en bolsas de plástico. Al momento del operativo no estaba confirmado si la conductora se encontraba en la propiedad, lo que dio lugar a distintas especulaciones sobre su ubicación.

En ese contexto, en Puro Show surgieron versiones sobre el posible paradero de la modelo. "Estaría en Ibiza", dijo Marcia Frisciotti, quien aseguró haber recibido imágenes desde España.

Marcia Frisciotti dio información sobre la conductora en Puro Show. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Sin embargo, el periodista Sergio Farella señaló: "Todavía no se sabe si pudo haberse ido del país. Lo que sí se sabe es que cada vez que salió de la Argentina mientras afronta esta causa penal avisó".

La polémica tomó fuerza a partir de un material difundido por Diego Cabot en La Nación. Se trata de la grabación original realizada en un vestidor, donde aparecen los paquetes de dinero que generaron repercusión pública. Según trascendió, ese archivo todavía no habría sido incorporado formalmente a la causa, motivo por el cual continúa la incertidumbre respecto de quién tuvo acceso al video y cómo llegó a hacerse público.

Según la panelista, Cirio estaría en Ibiza. @jesicacirio Instagram Otro de los nombres que apareció en medio del escándalo fue el del financista Martín Migueles, pareja de Wanda Nara. De acuerdo con lo informado, el empresario tendría previsto realizar una presentación judicial para desvincularse de la filtración. En ese sentido, Farella aseguró: "Martín Migueles va a hacer alguna presentación judicial negando que él haya sido eh infiltró esos videos". Además, recordaron que Migueles habría mantenido una relación cercana con Elías Piccirillo, exmarido de Cirio.