Conmoción: murió Leandro Rud, el icónico mánager de Jesica Cirio y varias famosas, tras luchar contra el cáncer

El empresario y conductor de televisión luchaba contra el cáncer de parótida desde 2014. Tenía 51 años y supo ser el mánager de Jesica Cirio, entre otras famosas.

El espectáculo argentino despide a Leandro Rud, empresario, exrepresentante de modelos y conductor de televisión, que murió a los 51 años luego de enfrentar durante años un cáncer de glándulas salivales con metástasis ósea.

En 2015, lo que inicialmente parecían ataques de pánico y un cansancio persistente derivó en un diagnóstico mucho más grave. Los estudios preliminares no lograban explicar los síntomas, hasta que una tomografía detectó un tumor maligno en las glándulas salivales que ya presentaba metástasis en los huesos.

Ese diagnóstico cambió por completo el rumbo de su vida. Rud decidió cerrar la agencia de modelos que había fundado en 1996 y concentrar todas sus energías en el tratamiento y la recuperación.

La carrera de Leandro Rud en el espectáculo Durante casi dos décadas, su agencia se convirtió en una de las más reconocidas del país. Entre las figuras que representó estuvieron Jesica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo.

Antes de conocerse el cáncer, ya había comenzado a sufrir episodios de estrés y ataques de pánico. En 2014 tomó la decisión de cerrar la agencia para priorizar su salud y bienestar.