Llegó tu agenda cultural: los mejores espectáculos para disfrutar el sábado 8 de agosto

La jornada central del fin de semana promete divertir a los mendocinos con una gran oferta de opciones pensadas para todos los gustos y edades.

El segundo día del fin de semana asoma con una cartelera sumamente variada. Ya sea que tengas ganas de bailar, conectar con espectáculos o vivir una noche mística, la agenda cultural de este sábado es ideal para no perdérsela. Acá te dejamos las actividades imprescindibles para armar tu recorrido.

Campedrinos en Mendoza Espectáculos para el día sábado. Entrada Web El fenómeno de la nueva generación del folklore pisa fuerte en la provincia con "Mate y Folklore Tour". Tras su exitoso paso por festivales de la talla de Cosquín y Viña del Mar, el dúo llega para celebrar las raíces argentinas desde una mirada fresca y actual.

Hora: 21:30 hs.

Ubicación: Teatro Mendoza.

Entradas: A través de Entrada Web. Valores entre $30.000 (Pullman) y $50.000 (primeras filas Platea Baja). Baile junto a LBC y Euge Quevedo Espectáculos del día sábado. Ticketek Para quienes quieren fiesta, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo traen una presentación especial en formato baile. Con la energía de "Kesito" Pavón al frente, prometen hacer vibrar el estadio a puro ritmo cuartetero.

Hora: 22:00 hs.

Ubicación: Arena Maipú Stadium.

Entradas: A la venta en Ticketek y boletería. Desde $44.800 (Platea sin numerar) hasta los $96.100 (VIP frente al escenario). Aristida "La Mística" Las propuestas para el fin de semana. Ticketek La reconocida médium y sanadora paraguaya llega a Latinoamérica con su gira "Conectando Almas". Una propuesta íntima donde Aristida busca brindar mensajes de fe, ideal para quienes desean una experiencia emocional profunda y diferente.

Hora: 18:00 hs.

Ubicación: Salón de los Olivos del Arena Maipú.

Entradas: Ticketek y boletería a un valor único de $62.150 para el acceso de pie (exclusivo para mayores de 18 años). "Dos extraños en la noche" Espectáculos del fin de semana. Entrada Web Una propuesta de comedia que invita a disfrutar de un teatro cercano y sensible. Protagonizada por Gustavo Muñoz y Javier "Griego" Falcón, la obra utiliza el humor como una lente para mirar el mundo y celebrar la conexión especial que se genera entre los actores y el público.