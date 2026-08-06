Llegó tu agenda cultural: los mejores espectáculos para disfrutar el viernes 7 de agosto

La provincia inaugura el fin de semana con grandes propuestas para pasar ratos entre familia y amigos. A continuación, el varieté para disfrutar.

Llegó el tan ansiado viernes y la cartelera mendocina enciende sus luces, cámaras para la acción. Si buscás cortar con la rutina y darle un giro interesante a tu noche, te presentamos tres grandes opciones que abarcan desde recitales, música, hasta obras teatrales que no te van a dejar con gusto a poco.

Vhans y Metodi Hristov Vhans. Gentileza Prensa. El artista argentino compartirá cabina con una de las figuras más influyentes del techno internacional en una fecha que promete reunir talento, identidad sonora y una producción pensada para los amantes de la música electrónica.

Hora: 23:59 hs.

Ubicación: El Ático.

Entradas: Entradas a través del Instagram @elatico_club, o por la página Venti. Las entradas para el evento tienen diferentes opciones de acceso: la entrada General tiene un valor de $35.000, mientras que el Pack Duo cuesta $50.000 y permite el ingreso de dos personas. Para quienes buscan una experiencia preferencial, la entrada VIP tiene un valor de $65.000. Además, el estacionamiento se abona por separado y tiene un costo de $15.000. Simpecao y sus tres décadas de rumba flamenca Los espectáculos para el día viernes. Entrada Web Los embajadores de la rumba flamenca en la región celebran 30 años de carrera ininterrumpida. En este show de festejo, la banda recorrerá lo mejor de sus ocho discos. Además, la velada contará con la participación especial de la Orquesta Infanto-Juvenil Emaús.

Hora: 21:00 hs.

Ubicación: Teatro Independencia.

Entradas: General $30.000. Entradas de preventa a $20.000 y $25.000. "Damiens" Los espectáculos para el día viernes. Entrada Web De la mano la actuación de Joaquín de Lucía, llega esta obra que es un verdadero viaje teatral donde lo poético y lo grotesco conviven. Inspirada en los análisis de Michel Foucault, la pieza interpela al espectador a través del cuerpo, la risa y la incomodidad en un formato verdaderamente visceral.