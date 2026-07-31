Sábado en Mendoza: los 3 planes para que tu dia sea inolvidable
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 1 de agosto. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este sábado en Mendoza?
- Boy, unipersonal: Con humor, con crudeza y con la calma de quien ya no necesita impresionar a nadie, comparte una historia personal que, en el fondo, podría ser la de cualquiera. Con las herramientas del teatro este experimento sorprendente, que no tiene nada de ficción, nos recuerda que, a veces, la pregunta es más importante que la respuesta.
Dónde: Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú)
Horario: 21:30 horas
Entradas: desde $30.000 en Entradaweb
- Playlist sinfónica: Se interpretará el Adagio para cuerdas de Barber, Oblivion y Libertango de Piazzolla, la Obertura de la ópera Los maestros cantores de Núremberg de Wagner, tres piezas de Mozart, la Obertura de las bodas de Fígaro, la Obertura de la flauta mágica y el cuarto movimiento de su Sinfonía nº41 “Júpiter”, la Sinfonía nº5 de Beethoven, la Sinfonía n.º 9 "Del Nuevo Mundo" de Dvoák, Montescos y Capuletos de Prokófiev, el Vals de las flores de Tchaikovsky y, finalmente, la Danza macabra de Saint-Saëns.
Dónde: Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Horario: 20:30 horas
Entradas: $15.000 en Entradaweb
- No te va a gustar: La banda uruguaya llega como parte de la gira presentación de Florece en el Caos, su nuevo álbum de estudio estrenado a principios de año, que marca el inicio de un ciclo renovado para el grupo con canciones como "En Llamas" y "Todo Mal" (junto a Andrés Ciro Martínez).
Dónde: Stadium Arena Maipú (Maza y Emilio Civit, Maipú)
Horario: 21:00 horas
Entradas: desde $70.000 en Ticketek
- Películas a la carta sinfónico: La Orquesta Barroca de Mendoza presenta un concierto donde el público tendrá la posibilidad de elegir, a través de las redes sociales de la orquesta, las bandas sonoras que integrarán el repertorio de la noche. Las obras más votadas serán interpretadas en vivo en una función única.
Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 21:00 horas
Entradas: a partir de $18.000 en Entradaweb