Clari Ceschín presentó su primer álbum con un show íntimo en Buenos Aires y contó cómo fue el proceso

Después de dos años de trabajo, Clari Ceschin dio un paso decisivo en su carrera con el lanzamiento de De 0 a 100 , su primer álbum de estudio. La cantante mendocina, que actualmente reside en Buenos Aires, presentó un disco integrado por doce canciones originales que reflejan su identidad artística y consolidan una etapa de crecimiento sostenido dentro de la escena musical.

El álbum salió a la luz el jueves 30 de julio y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. En el material de estudio, que combina pop con influencias del country, las baladas y ritmos más bailables, la artista encontró una manera de condensar su forma de entender la música y también su manera de vivir.

El lanzamiento llega después de una serie de presentaciones que le permitieron ganar visibilidad en escenarios de gran convocatoria. En los últimos años fue la encargada de abrir los conciertos de Ricardo Arjona en el estadio Vélez , acompañó a Emilia durante su presentación en Mendoza y también participó como artista invitada en el show de Silvestre Dangond en el Movistar Arena. Como si fuera poco, Clari abrirá el recital de Benjamín Amadeo durante su paso por el Teatro Mendoza.

De 0 a 100 reúne doce canciones, entre las que se encuentran los adelantos "X100PRE (querida amiga)", "Complicarme" y "La misma ciudad", publicados antes de la salida oficial del álbum.

Para concretar este proyecto, Clari decidió mudarse a Buenos Aires hace un año, una decisión que, según explicó, le permitió acelerar el proceso creativo y trabajar más cerca de productores, músicos y compositores. "Me vine a vivir a Buenos Aires porque quería conectar con músicos y productores más allá de lo que ya conocía en Mendoza. Por suerte salió muy bien. Me encontré con gente muy copada, muy buena y muy solidaria, de la que aprendí un montón", contó la cantante.

La artista también agradeció a todos los que participaron del proceso de grabación, así como en la estética del álbum.

Una historia contada a través de doce canciones

El álbum transita distintos estados emocionales. Entre canciones que abordan el desamor también hay lugar para historias luminosas, como "¿Qué tienes?", uno de los temas favoritos de la cantante. "Entre tanto desamor, al fin tenemos uno de amor feliz, porque el amor tiene que ser lindo", dijo entre risas.

"De 0 a 100" salió a la luz el jueves 30 de julio. Clari Ceschín

Esa variedad de emociones atraviesa todo el disco, que busca reflejar diferentes experiencias personales desde una mirada íntima y cercana.

El significado de "De 0 a 100"

La canción que da nombre al álbum también resume la filosofía con la que Clari Ceschin enfrenta su vida y su carrera artística. "De 0 a 100 es un poco mi manera de vivir la vida. De tomar riesgos, de ser un poco impulsiva. A veces puede salir mal, pero cuando tengo la corazonada de que algo es para mí, voy por todo. A medias no, grises no, tibiezas no; es de cero a cien, vamos por todo o nada", expresó.

Tras el lanzamiento de De 0 a 100, la artista se prepara para una nueva etapa sobre los escenarios. El próximo 14 de noviembre presentará oficialmente el álbum en la Nave UNCUYO de Mendoza, en lo que será uno de los conciertos más importantes de su carrera.