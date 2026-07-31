Mucho antes de Grindr: la historia marica que rescata Saraos uranistas

Mucho antes de las aplicaciones de citas como Grindr o de las redes sociales, de los boliches y de las marchas multitudinarias, las disidencias ya encontraban la forma de reunirse, celebrar y construir comunidad. Y eso es lo que muestra Saraos uranistas , la obra revelación de la escena porteña que se convirtió en un fenómeno.

Transcurre en la Argentina de principios del siglo XX y fue escrita por el autor y director Juanse Rausch , quien se metió de cabeza en expedientes psiquiátricos y criminalísticos para reconstruir una historia poco conocida. El nombre ya es una joya: "saraos" era la forma en que se llamaba a las fiestas en aquella época, mientras que "uranistas" era el término clínico con el que la medicina rotulaba a los homosexuales.

“Cuando lo encontré me pareció divino. Si bien es un término estigmatizante, también da cuenta de que en ese momento ya existían fiestas de homosexuales; existían encuentros, y por lo tanto podríamos pensar que comunidades, o un inicio de comunidad”, señala en diálogo con MDZ.

Lejos de mostrar la persecución, el calvario y la represión, que todos ya conocemos y que marcó a fuego a todo el colectivo LGBTIQ+, la obra elige correr el eje hacia un lado más luminoso: el goce. “Celebrar también es un acto político”, afirma y completa: "Estas formas de vida son placenteras, gozosas y celebratorias. Hay una fiesta en ser como somos y en vivir la vida como la vivimos".

Y lo que comenzó como una apuesta de nicho en El Galpón de Guevara terminó creciendo gracias al boca en boca. Agotaron funciones, dieron el salto al circuito comercial en el Teatro Maipo y, como curioso, las funciones se llenaron de psicólogos y psiquiatras que debaten sobre lo que ven en escena. “Es interesantísimo porque ensancha la discusión, nos hace ver también a nosotros cosas de la obra que nosotros ni siquiera habíamos pensado”, asegura.

Ahora, el espectáculo musical sale de gira y una de las paradas será Mendoza. ¿Y la lectura puede cambiar según el lugar en el que se presenta? “Sin dudas va a cambiar y nos interesa pensar qué es lo que se lee, pero me parece que también hay otro público, por lo que venimos viendo, que está en sintonía con el público que tenemos en Capital”, responde.

Durante la charla, Rausch también habla sobre la necesidad de que el teatro sea más federal y deja en claro cuál es su mayor deseo cuando se baja el telón: "Que la obra sea una plataforma para conversar -dice-. No es lo más importante sobre qué se habla, sino que se hable".

Mirá la entrevista completa con Juanse Rausch

Para agendar: Saraos uranistas

- Buenos Aires: martes, a las 20:30, en el Teatro Maipo (Esmeralda 443). Entradas en Plateanet.

- Mendoza: domingo 9 de agosto, a las 20:30, en el Teatro Independencia (Chile 1184). Entradas en EntradaWeb.