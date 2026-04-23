Paula Morales, de gira: "Lo que más me cuesta es dejar a mi familia"

Mientras recorre el país con la obra Viuda e hijas , Paula Morales reconoce que no todo es sencillo al salir de gira. “Lo que más me cuesta es dejar a mi familia. No solamente a ellos, sino todo lo que hay alrededor, las actividades, los colegios, las tareas, la casa en sí. Me cuesta un poco soltar eso porque siento que todavía me necesitan un poquito acá”, admite.

En ese contexto, su sostén es su pareja, el actor Fabián Vena . “Hacemos un equipo lindo. Estamos siempre a la par y cuando uno no está, está el otro y viceversa, siempre estamos como para salvarnos las papas”, explica. No solo comparten su vida, sino también su amor por el oficio. “Nos gusta mucho lo que hacemos y nos gusta compartir nuestras experiencias, nuestro día, nuestras funciones, nuestros ensayos. Nos pedimos muchos consejos y puntos de vista”, afirma.

Más allá de lo personal, la actriz disfruta profundamente de viajar con el espectáculo. “Me encanta, me fascina, soy fan de la gira. Me gusta mucho poder llevarle a la gente, a sus lugares, esta obra que tanto queremos”, señala. Y destaca el vínculo con el público: “La gente nos recibe tan bien, con los brazos abiertos, que es muy placentero”.

También cuenta cómo fue sumarse a una obra que ya estaba en marcha, tras reemplazar a Sofía Gala: “Fue un estreno completamente distinto, porque nunca había estrenado de esta forma. Yo siempre que estrené, estrené con mucho ensayo encima, con mucha preparación del personaje. Y esta vez lo viví de otro lugar completamente distinto”. En ese sentido, valora especialmente el acompañamiento del grupo: “El elenco es gente muy profesional y muy generosa. Me recibieron con los brazos abiertos, me acompañaron y me ayudaron”.

Sobre su profesión, Morales es sincera. “Tiene una inestabilidad que en un punto no está tan buena -asegura-. Cuando estás sin trabajo se te cruzan un montón de fantasmas y de pensamientos”. Sin embargo, encuentra un sentido en esa dinámica: “Hay algo que me mantiene viva, que es trabajar siempre en lugares distintos, con personas distintas, en géneros distintos”.

Hoy, no solo actúa en Viuda e hijas, también explora nuevos desafíos detrás de escena. Está dirigiendo un espectáculo y, además, trabaja en la preproducción de una obra junto a su pareja y busca involucrarse también en la producción. “Descanso poco, la verdad, porque además tengo a mis hijos, mi familia, soy muy amiguera también. Pero ahora me estoy obligando a mantener lo que se dice una higiene del sueño”, sostiene.

En diálogo con MDZ, Morales también habla sobre su búsqueda artística, cómo elige sus proyectos, su mirada desde la psicología, su curiosidad por la dirección, el amor que tiene por el estudio y otros temas más.

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Embed - Entrevista A Paula Morales

Para agendar: Viuda e hijas en Mendoza

Viuda e hijas Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales protagonizan "Viuda e hijas". Instagram @viudaehijas