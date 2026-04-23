Mirtha Legrand dio más detalles sobre su estado de salud y lanzó un comunicado en redes: "Reposo y cuidarme"

La icónica diva de las cenas y almuerzos utilizó sus redes sociales para comunicarle a la comunidad como se encuentra actualmente.

La repentina ausencia de Mirtha Legrand en su habitual "mesaza" del fin de semana había encendido las alarmas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, para despejar cualquier tipo de especulación y llevar tranquilidad a su público, La Chiqui decidió tomar la palabra y aclarar cuál es su verdadero cuadro clínico.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la icónica conductora detalló los motivos que la obligaron a alejarse momentáneamente de la pantalla chica y reveló cuáles fueron las estrictas indicaciones de su equipo médico.

Su comunicado en redes mirtha legrand La diva se expresó en la plataforma digital. Captura X / @mirthalegrand

"Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!", expresó Mirtha en su mensaje.

Cabe recordar que la semana pasada, la producción del programa debió reorganizar la grilla de emergencia ante la imposibilidad de Mirtha de ponerse al frente de la conducción. Las bajas temperaturas y los típicos virus de la temporada afectaron a la diva, quien acató la orden del Dr. Semeniuk de priorizar el descanso.