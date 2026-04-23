Benjamín Vicuña fue noticia meses atrás luego del fuerte escándalo que se desató con la China Suárez en medio de la mudanza de ella a Turquía con Mauro Icardi. Ahora fue nuevamente tapa de portales luego de su visita al programa de Ángel de Brito .

El actor chileno estuvo en Bondi Live y allí se sometió a las preguntas picantes del conductor de LAM. En un momento de la charla, Ángel le consultó sobre la China y Benjamín Vicuña fue contundente: "Me parecía que no era justo que se vaya con mis hijos. Pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre, pero también con su padre".

La charla fue transcurriendo y en un momento De Brito decidió ir al hueso con una consulta muy íntima y personal: "¿Siempre fuiste infiel? Te lo tengo que preguntar" . En ese instante, el silencio y la tensión se adueñaron del estudio.

Ángel de Brito incomodó a Benjamín Vicuña con una pregunta al hueso y la respuesta fue tajante

Sin embargo, la respuesta de Benjamín fue contundente: "Te lo comenté y te lo dije en su momento. Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quien soy".

Captura de pantalla 2026-04-23 151929 Benjamín Vicuña visitó a Ángel de Brito en Bondi Live. Foto: captura de video / Bondi Live.

"Obviamente que uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen. Tampoco te condicionan ni te clasifican", sostuvo Vicuña. Además, dejó en claro que "esa fama me molesta porque no me parece lindo. Son cosas de una etapa de crecimiento y que creo que está exacerbado con una caricatura que no es así".