Qué ver este fin de semana: 6 estrenos de streaming que vale la pena tener en el radar

Se viene un nuevo fin de semana largo, y elegir qué ver puede resultar casi tan difícil como encontrar algo realmente bueno. Las plataformas de streaming vuelven a llenarse de novedades, pero no todo lo que aparece como estreno merece el mismo nivel de atención.

Esta semana, en cambio, hay una mezcla bastante interesante. Una de las series de acción más populares de Prime Video regresa con nuevos episodios, Netflix convierte a Moria Casán en protagonista de una ficción sobre su propia vida y HBO Max suma una de las películas más particulares de los últimos años. También hay lugar para un drama de época, una historia adolescente con mucho drama y una rareza para los fanáticos de The X-Files.

Estas son seis opciones para elegir qué ver este fin de semana.

La serie de Netflix convierte a una leyenda del espectáculo en el personaje de su propia historia.

La figura de Moria Casán no es una que genere demasiada curiosidad, pero Netflix encontró una forma bastante particular de contar la vida de esta figura . La serie, ya disponible en la plataforma, recorre distintas etapas de la vida de la actriz y conductora de la mano de las actrices Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes la interpretan en distintas etapas de su vida.

Con 8 episodios de unos 30 minutos cada una, la serie se aleja de ser una biografía convencional. La propuesta juega con la idea de Moria como titiritera de su propia vida y destino, que devino en una de las figuras más potentes del espectáculo.

Netflix.

Para quienes conocen de memoria sus frases, personajes y escándalos, el atractivo está en descubrir cuánto de esa leyenda puede convertirse en ficción. Para quienes crecieron lejos del fenómeno Moria, puede funcionar como una introducción a una de las figuras más singulares de la cultura popular argentina.

2. Reacher (Temporada 4)

Prime Video

El gigante de Prime Video vuelve con una conspiración que lleva la serie hacia el terreno del espionaje.

Alan Ritchson regresa como Jack Reacher para la cuarta temporada de la serie, que ya se estrenó en Prime Video. Esta vez, Reacher queda involucrado en una conspiración después de presenciar el suicidio de una mujer en el metro de Filadelfia. Lo que parece un episodio aislado termina conectado con secretos gubernamentales, agentes encubiertos y una trama que escala rápidamente. La temporada adapta libremente Mañana no estás (Gone Tomorrow), una de las novelas de Lee Child.

La fórmula sigue teniendo lo que los seguidores buscan: peleas, persecuciones y un protagonista que suele resolver los problemas a golpes, pero con una historia que apuesta más por el espionaje.

Si buscás es una serie para engancharte desde el primer episodio y no pensar demasiado durante el fin de semana, esta es probablemente la apuesta más segura de la lista.

Los 3 primeros episodios de Reacher ya se encuentran en Prime Video, para luego estrenar los restantes de forma semanal hasta completar los ocho capítulos.

3. Bugonia

Emma Stone protagoniza Bugonia. Universal Pictures

Emma Stone y Yorgos Lanthimos se meten de lleno en una de las películas más extrañas del año.

Dos hombres convencidos de que una invasión extraterrestre está a punto de destruir la Tierra secuestran a la CEO de una importante compañía, ya que creen que es una extraterrestre.

A simple vista, Bugonia suena como una comedia absurda de ciencia ficción. Sin embargo, de la mano de Yorgos Lanthimos, conocido por La favorita, La langosta y Pobres criaturas, es una experiencia completamente distinta.

La película usa las teorías conspirativas y la paranoia como punto de partida para construir una sátira sobre el poder, las grandes corporaciones y la dificultad de distinguir una creencia delirante de una realidad igualmente absurda.

Quizás no es la opción más sencilla de la lista, pero sí la más interesante para quienes buscan algo que salga de la fórmula habitual. Tras un amplio recorrido en cines tras su estreno en octubre de 2025, finalmente llega al streaming de la mano de HBO Max.

4. Mi brillante carrera

Netflix

Netflix estreno un nuevo drama de época sobre una mujer que se niega a aceptar el futuro que otros decidieron para ella.

Ambientada a comienzos del siglo XX, Mi brillante carrera sigue a Sybylla Melvyn, una joven australiana que sueña con convertirse en escritora en una época en la que las posibilidades para una mujer estaban bastante más acotadas. La historia adapta la novela de Miles Franklin y pone en el centro el conflicto entre independencia, amor y las expectativas sociales.

Esta miniserie no se conforma con ser un simple romance. La protagonista tiene ambiciones propias y una personalidad que choca constantemente con lo que se espera de ella.

Es ideal para quienes disfrutan de las producciones de época pero están un poco cansados de las historias que reducen a sus protagonistas femeninas a una historia de amor, esta puede ser una de las mejores alternativas del fin de semana. Los 6 episodios ya están disponibles en Netflix.

5. No se desea buena suerte

Melanie Lynskey y Sunny Sandler en No se desea buena suerte. Netflix

Este nuevo drama de Netflix es mucho más que una película adolescente sobre un musical escolar.

Sophie Birenbaum está preparando el papel principal de un musical de su escuela cuando su vida familiar vuelve a complicarse por la enfermedad de su madre. A partir de ahí, No se desea buena suerte deja de ser una típica historia adolescente para meterse en un terreno mucho más emocional.

La película está protagonizada por Sunny Sandler, hija de Adam Sandler, junto a Melanie Lynskey y Max Greenfield. Con 93 minutos de duración, es una opción ideal para quienes buscan una película corta que no requiera muchas horas para pasar frente a la pantalla.

Su mayor virtud está precisamente en no quedarse donde parece que va a quedarse. El escenario escolar, los ensayos y la música funcionan como puerta de entrada a una historia sobre una adolescente obligada a enfrentarse con problemas de adultos, antes de lo esperado.

6. The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn Cut

David Duchovny y Gillian Anderson protagonizan esta película de 2008. 20th Century Fox

Mulder y Scully regresan en una nueva versión mucho más oscura de una película que ya tiene casi dos décadas.

Mientras los fanáticos de The X-Files esperan mayores novedades del reboot de Ryan Coogler, Disney Plus les trae novedades. La plataforma acaba de estrenar una nueva versión de The X-Files: I Want to Believe, la película de 2008 protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson.

El nuevo montaje, supervisado por el creador de la franquicia Chris Carter, recupera material y profundiza el costado de terror de la película original. El resultado, bautizado Vrach Frankenshteyn Cut, busca acercarse mucho más a la visión que Carter tenía para esta historia.

La película vuelve a reunir a Mulder y Scully para investigar un caso que involucra la desaparición de un agente del FBI, pero esta vez el tono es más oscuro y perturbador.