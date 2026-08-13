Netflix: la serie francesa de época ideal para los amantes de Agatha Christie

La nueva miniserie francesa de época, que se estrenó en julio, se enfoca en un asesinato en Niza en 1936 y ya es un éxito en Netflix.

Para quienes gusten de los policiales clásicos al estilo de Agatha Christie, Netflix tiene en su catálogo la opción perfecta: Verano del '36. Una serie de solo 6 episodios ideal para maratonear en un solo día.

La miniserie se estrenó en julio de este año en la plataforma de streaming y se metió rápidamente entre las opciones más elegidas de los usuarios de Netflix.

De qué trata Verano del '36 "Niza, 1936. Mientras los trabajadores disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas, cuatro mujeres muy diferentes se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera", explica la sinopsis de la N roja.

Ideal para los amantes de los policiales clásicos. Foto: Netflix De esta forma, este terrible asesinato desata una red de secretos y mentiras donde estas cuatro mujeres están relacionadas de alguna manera con la víctima. A medida que avanza la trama, se irá descubriendo la verdad detrás del crimen.

El trailer oficial de la serie de Netflix Elenco de la serie El elenco principal de Verano del '36 está integrado por Julie de Bona, quien interpreta a Blanche Ackerman; Sofia Essaïdi, en el papel de Eugénie Berthier; Nolwenn Leroy, como Giulia Vincent; y Constance Gay, quien interpreta a Léonie Morel.