Ni lavandina ni vinagre: cómo sacar el sarro de las canillas
Sarro en las canillas: un truco casero y sencillo para eliminar las manchas y recuperar el brillo sin usar lavandina ni vinagre.
El sarro en las canillas no solo resulta molesto a la vista, sino que con el tiempo puede obstruir el flujo normal y disminuir la presión del agua. Mantener una rutina de limpieza cotidiana es clave para evitar daños mayores y para lograrlo no hace falta recurrir a químicos agresivos: la solución está en un ingrediente fácil de usar.
Aunque el vinagre blanco y la lavandina suelen ser los aliados más populares para combatir la suciedad en azulejos o bachas, existe otro aliado que muchas veces queda relegado y ofrece resultados inmediatos: el ácido cítrico.
Cómo sacar el sarro de las canillas con ácido cítrico
El ácido cítrico es un producto natural que se consigue fácilmente en supermercados o dietéticas en forma de polvo. Su poder desincrustante afloja los minerales acumulados en minutos sin rayar el metal. Para aplicarlo correctamente, podés seguir este paso a paso:
Preparar la mezcla: disolver dos cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia hasta que se integre por completo.
Aplicar en la zona afectada: para un tratamiento profundo, empapar un paño limpio o papel de cocina con la preparación y envolver directamente la canilla o el pico donde se concentre el sarro.
Dejar actuar: permitir que la solución repose entre 15 y 20 minutos para que el ácido ablande la costra mineral.
Frotar y enjuagar: retirar el paño y frotar suavemente con un cepillo de dientes en desuso o una esponja no abrasiva.
El hábito clave para prevenir la acumulación de sarro
Una vez que la grifería recuperó su brillo, la constancia es la mejor herramienta para no volver a renegar con las manchas blancas. La forma más sencilla de prevenir el sarro es pasar un paño seco por las canillas después de cada uso; al retirar las gotas de agua acumuladas, se evita que los minerales se depositen y se sequen sobre la superficie.