Ni lavandina ni vinagre: cómo sacar el sarro de las canillas

Sarro en las canillas: un truco casero y sencillo para eliminar las manchas y recuperar el brillo sin usar lavandina ni vinagre.

El sarro en las canillas no solo resulta molesto a la vista, sino que con el tiempo puede obstruir el flujo normal y disminuir la presión del agua. Mantener una rutina de limpieza cotidiana es clave para evitar daños mayores y para lograrlo no hace falta recurrir a químicos agresivos: la solución está en un ingrediente fácil de usar.

Aunque el vinagre blanco y la lavandina suelen ser los aliados más populares para combatir la suciedad en azulejos o bachas, existe otro aliado que muchas veces queda relegado y ofrece resultados inmediatos: el ácido cítrico.

El ácido cítrico es el aliado en la limpieza contra el sarro. Foto: Archivo Cómo sacar el sarro de las canillas con ácido cítrico El ácido cítrico es un producto natural que se consigue fácilmente en supermercados o dietéticas en forma de polvo. Su poder desincrustante afloja los minerales acumulados en minutos sin rayar el metal. Para aplicarlo correctamente, podés seguir este paso a paso: