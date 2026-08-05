Cómo podar un árbol de jade para que crezca más frondoso
Lograr un follaje tupido en tu árbol de jade requiere podas regulares; la primavera y el verano son las épocas ideales para estas intervenciones.
El árbol de jade (Crassula ovata) es una de las suculentas más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, para lograr que desarrolle un follaje tupido y un aspecto compacto similar al de un pequeño árbol, la clave está en realizar podas estratégicas de manera periódica.
Cuándo podar el árbol de jade
La mejor época para podarlo, al igual que muchas plantas del jardín, es durante la primavera o el verano, cuando la planta se encuentra en pleno crecimiento y puede recuperarse con mayor rapidez. También es recomendable eliminar ramas secas, dañadas o enfermas en cualquier momento del año para mantener la planta saludable.
Cómo hacer la poda correctamente
Antes de comenzar, es importante utilizar una tijera de podar bien afilada y desinfectada para evitar infecciones en los cortes. Luego, se recomienda:
- Cortar las ramas largas justo por encima de un nudo o punto donde nacen las hojas.
- Eliminar los brotes débiles o que crezcan hacia el interior de la planta.
- Mantener una forma equilibrada para que todas las ramas reciban luz.
- Evitar retirar más de un tercio del follaje en una sola poda.
Qué hacer después de podarlo
Una vez finalizada la poda, conviene dejar cicatrizar los cortes durante algunos días antes de volver a regar la planta. También es importante mantenerla en un lugar con buena luz natural, pero evitando el sol intenso durante las primeras jornadas.