Cómo podar un árbol de jade para que crezca más frondoso

Lograr un follaje tupido en tu árbol de jade requiere podas regulares; la primavera y el verano son las épocas ideales para estas intervenciones.

La poda ayuda a que el árbol de jade produzca nuevas ramas y un follaje más abundante. Foto: Shutterstock

El árbol de jade (Crassula ovata) es una de las suculentas más populares por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, para lograr que desarrolle un follaje tupido y un aspecto compacto similar al de un pequeño árbol, la clave está en realizar podas estratégicas de manera periódica.

Cuándo podar el árbol de jade La mejor época para podarlo, al igual que muchas plantas del jardín, es durante la primavera o el verano, cuando la planta se encuentra en pleno crecimiento y puede recuperarse con mayor rapidez. También es recomendable eliminar ramas secas, dañadas o enfermas en cualquier momento del año para mantener la planta saludable.

Realizar los cortes en primavera o verano favorece un crecimiento más compacto y saludable. Fuente: IA Gemini. Gemini Cómo hacer la poda correctamente Antes de comenzar, es importante utilizar una tijera de podar bien afilada y desinfectada para evitar infecciones en los cortes. Luego, se recomienda: