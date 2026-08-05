Hielo y sal: el truco casero para aflojar el sarro del inodoro y quitar las manchas marrones

La combinación de hielo y sal gruesa ofrece una solución casera para combatir el sarro del inodoro, complementando la limpieza habitual y neutralizando olores.

Quitar las manchas de sarro del inodoro suele ser una de las tareas de limpieza más pesadas. Si bien el mercado ofrece limpiadores químicos, un método natural basado en la combinación de cubos de hielo y sal gruesa gana terreno.

Limpieza del sarro La efectividad de esta fórmula casera radica en la acción conjunta de ambos ingredientes: la sal actúa como un agente exfoliante suave que despeja las incrustaciones de las paredes cerámicas, mientras que el frío extremo y el roce del hielo ablandan la suciedad y ayudan a neutralizar malos olores.

Un truco con hielo y sal que tiene buenos resultados. Fuente: Shuttertstock. Aunque este truco no sustituye una desinfección profunda con cepillo y lavandina o desinfectantes específicos, funciona como un excelente paso previo para aflojar la mugre persistente.

Paso a paso para aplicarlo En primer lugar, volcar una taza de cubos de hielo en el fondo del inodoro e incorporar de inmediato entre dos y tres cucharadas soperas de sal gruesa.

Luego, dejar actuar la mezcla durante un lapso de 5 a 10 minutos para que el frío y la sal penetren en las capas de sarro. Pasado ese tiempo, frotar las paredes internas con el cepillo o la escobilla de baño y tirar de la cadena.