Por qué los expertos recomiendan lavarse los pies con aceite de oliva y sal

El uso de aceite de oliva y sal para el cuidado de los pies se consolida como un remedio casero efectivo para aliviar la fatiga y mejorar la textura de la piel.

Un método tradicional basado en la combinación de sal gruesa y aceite de oliva ha ganado terreno como una alternativa natural para suavizar la piel de los pies y reducir la fatiga diaria. Sus componentes ofrecen un doble beneficio comprobado.

Por un lado, esta combinación tiene un efecto exfoliante y relajante. La sal, al diluirse en agua tibia, actúa como un agente limpiador que ayuda a aflojar las durezas de los talones y exfoliar las células muertas. A su vez, la temperatura del agua estimula la circulación y reconforta la zona.

Un spa para los pies. Mientras que el aceite de oliva, rico en ácidos grasos y vitamina E, penetra en la epidermis, reparando la barrera cutánea, mejorando la elasticidad y dejando la zona áspera visiblemente más tersa.

Tratamiento con sal y aceite de oliva Para aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda realizar el procedimiento antes de descansar. Primero, verter agua tibia en una palangana o recipiente amplio y añadir dos o tres cucharadas soperas de sal gruesa o marina.

Luego remojar las extremidades entre 15 y 20 minutos para ablandar la piel. Después retirar los pies del agua y secar con una toalla limpia, prestando especial atención a los espacios interdigitales (entre los dedos) para evitar la humedad.