Por qué los expertos recomiendan lavarse los pies con aceite de oliva y sal
El uso de aceite de oliva y sal para el cuidado de los pies se consolida como un remedio casero efectivo para aliviar la fatiga y mejorar la textura de la piel.
Un método tradicional basado en la combinación de sal gruesa y aceite de oliva ha ganado terreno como una alternativa natural para suavizar la piel de los pies y reducir la fatiga diaria. Sus componentes ofrecen un doble beneficio comprobado.
Por un lado, esta combinación tiene un efecto exfoliante y relajante. La sal, al diluirse en agua tibia, actúa como un agente limpiador que ayuda a aflojar las durezas de los talones y exfoliar las células muertas. A su vez, la temperatura del agua estimula la circulación y reconforta la zona.
Mientras que el aceite de oliva, rico en ácidos grasos y vitamina E, penetra en la epidermis, reparando la barrera cutánea, mejorando la elasticidad y dejando la zona áspera visiblemente más tersa.
Tratamiento con sal y aceite de oliva
Para aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda realizar el procedimiento antes de descansar. Primero, verter agua tibia en una palangana o recipiente amplio y añadir dos o tres cucharadas soperas de sal gruesa o marina.
Luego remojar las extremidades entre 15 y 20 minutos para ablandar la piel. Después retirar los pies del agua y secar con una toalla limpia, prestando especial atención a los espacios interdigitales (entre los dedos) para evitar la humedad.
Por último, aplicar unas gotas de aceite de oliva sobre las palmas y masajear con movimientos circulares desde los talones hasta la punta de los dedos hasta lograr su total absorción.
Si bien la combinación ayuda a recuperar talones agrietados y aliviar la pesadez tras extensas jornadas de pie, existen situaciones donde su uso debe evitarse o supervisarse como por ejemplo en caso de heridas abiertas o sangrantes. Asimismo, pacientes con diabetes, neuropatías o problemas vasculares severos deben consultar al médico.