Aceite de oliva y bicarbonato de sodio: para qué sirve esta fórmula que se volvió viral

En el ámbito de la limpieza del hogar, los trucos sustentables siguen ganando mucho terreno. Una de las soluciones caseras más efectivas para combatir la acumulación de grasa pesada es la combinación de bicarbonato de sodio y aceite de oliva .

El éxito de este limpiador casero reside en el equilibrio de sus dos componentes. El aceite de oliva funciona bajo el principio químico de que "lo semejante disuelve a lo semejante". El aceite ayuda a ablandar y desprender las capas de grasa rancia o aceite quemado.

Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un microabrasivo no agresivo que remueve la mugre adherida sin rayar ni opacar el acabado del metal.

Esta pasta es altamente recomendable para el mantenimiento de electrodomésticos y elementos de acero inoxidable propensos a acumular salpicaduras de cocción. Sirve para limpiar el frente y puerta exterior del horno, las campanas extractoras, las puertas de heladera y los utensilios de cocina con suciedad incrustada.

Para lograr los mejores resultados sin dejar vetas ni marcas, se recomienda seguir esta algunos consejos. En un contenedor pequeño, integra dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite de oliva. Mezclar hasta lograr una consistencia cremosa.

Bicarbonato de sodio con aceite de oliva para limpiar. Foto: Shutterstock

Luego, esparcir una porción reducida de la pasta sobre un paño de microfibra o la cara suave de una esponja. Frotar sobre la zona afectada realizando movimientos circulares suaves para arrastrar la mugre.

Finalmente, pasar un paño húmedo para remover los restos de pasta y, para finalizar, pasar una franela seca y limpia que retire cualquier exceso de humedad u oleosidad, devolviendo el brillo original.

Aunque es una alternativa segura para el metal pulido, se debe evitar su uso en superficies porosas, mármol, madera sin tratar, pisos o telas.