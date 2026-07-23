Por qué mezclar bicarbonato con limón: para qué sirve este truco casero
El bicarbonato de sodio combinado con limón puede eliminar manchas de tazas de porcelana o cerámica en pocos pasos.
El bicarbonato de sodio es un aliado indiscutible en la limpieza del hogar. Al mezclarse con distintos ingredientes, permite eliminar el sarro, abrillantar metales y remover manchas difíciles. En esta ocasión, veremos cómo combinarlo con limón para dejar las tazas de porcelana impecables y blancas como el primer día.
El café, el té y otras infusiones suelen dejar marcas marrones poco estéticas en las tazas de uso diario, las cuales muchas veces no desaparecen con el detergente o el lavado convencional. Es en este momento donde necesitamos otros trucos caseros.
¿Por qué funciona la combinación de bicarbonato y limón?
Ambos ingredientes actúan como blanqueadores naturales y están disponibles en muchos hogares. Mientras que el bicarbonato funciona como un microabrasivo suave, el ácido cítrico del limón ayuda a disolver los restos oscuros sin rayar la cerámica ni la porcelana.
Paso a paso: cómo aplicar este truco casero
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Prepara la pasta: mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con unas gotas de jugo de limón hasta obtener una pasta espesa.
Aplica sobre la mancha: pone la pasta directamente sobre las manchas.
Deja actuar: permite que la mezcla repose entre 5 y 10 minutos para que los ingredientes penetren.
Frota suavemente: pasa la esponja o el paño haciendo movimientos circulares para desprender la mancha por completo.
Enjuaga: lava la taza con agua tibia y detergente común para retirar cualquier residuo de la mezcla.