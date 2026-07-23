Por qué mezclar bicarbonato con limón: para qué sirve este truco casero

El bicarbonato de sodio combinado con limón puede eliminar manchas de tazas de porcelana o cerámica en pocos pasos.

Limón y bicarbonato de sodio para eliminar manchas de tazas. Fuente: Shutterstock.

El bicarbonato de sodio es un aliado indiscutible en la limpieza del hogar. Al mezclarse con distintos ingredientes, permite eliminar el sarro, abrillantar metales y remover manchas difíciles. En esta ocasión, veremos cómo combinarlo con limón para dejar las tazas de porcelana impecables y blancas como el primer día.

El café, el té y otras infusiones suelen dejar marcas marrones poco estéticas en las tazas de uso diario, las cuales muchas veces no desaparecen con el detergente o el lavado convencional. Es en este momento donde necesitamos otros trucos caseros.

Adiós a las manchas de café o te con estos ingredientes de casa. Fuente: IA Gemini. ¿Por qué funciona la combinación de bicarbonato y limón? Ambos ingredientes actúan como blanqueadores naturales y están disponibles en muchos hogares. Mientras que el bicarbonato funciona como un microabrasivo suave, el ácido cítrico del limón ayuda a disolver los restos oscuros sin rayar la cerámica ni la porcelana.