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Por qué mezclar bicarbonato con limón: para qué sirve este truco casero

El bicarbonato de sodio combinado con limón puede eliminar manchas de tazas de porcelana o cerámica en pocos pasos.

Alejandro Llorente

Limón y bicarbonato de sodio para eliminar manchas de tazas. Fuente: Shutterstock.

Limón y bicarbonato de sodio para eliminar manchas de tazas. Fuente: Shutterstock.

El bicarbonato de sodio es un aliado indiscutible en la limpieza del hogar. Al mezclarse con distintos ingredientes, permite eliminar el sarro, abrillantar metales y remover manchas difíciles. En esta ocasión, veremos cómo combinarlo con limón para dejar las tazas de porcelana impecables y blancas como el primer día.

El café, el té y otras infusiones suelen dejar marcas marrones poco estéticas en las tazas de uso diario, las cuales muchas veces no desaparecen con el detergente o el lavado convencional. Es en este momento donde necesitamos otros trucos caseros.

Adi&oacute;s a las manchas de caf&eacute; o te con estos ingredientes de casa. Fuente: IA Gemini.

Adiós a las manchas de café o te con estos ingredientes de casa. Fuente: IA Gemini.

¿Por qué funciona la combinación de bicarbonato y limón?

Ambos ingredientes actúan como blanqueadores naturales y están disponibles en muchos hogares. Mientras que el bicarbonato funciona como un microabrasivo suave, el ácido cítrico del limón ayuda a disolver los restos oscuros sin rayar la cerámica ni la porcelana.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero

  • Prepara la pasta: mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con unas gotas de jugo de limón hasta obtener una pasta espesa.

  • Aplica sobre la mancha: pone la pasta directamente sobre las manchas.

  • Deja actuar: permite que la mezcla repose entre 5 y 10 minutos para que los ingredientes penetren.

  • Frota suavemente: pasa la esponja o el paño haciendo movimientos circulares para desprender la mancha por completo.

  • Enjuaga: lava la taza con agua tibia y detergente común para retirar cualquier residuo de la mezcla.

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