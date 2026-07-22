El poder del café usado y el bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué recomiendan esta mezcla
La combinación de borra de café y bicarbonato de sodio se posiciona como un recurso popular para tareas de limpieza y desodorización en el hogar.
En una época donde la conciencia ecológica y el ahorro marcan las tendencias de consumo, los remedios caseros surgen cada día. La alianza entre la borra de café y el bicarbonato de sodio se ha consolidado como uno de los recursos favoritos.
Bicarbonato de sodio y café
Lo que muchos consideran un desecho orgánico sin valor resulta conservar cualidades extraordinarias. Al integrarse con el bicarbonato, se crea un preparado versátil que potencia el poder desengrasante, desodorante y limpiador de ambos ingredientes.
Esta preparación se ha vuelto imprescindible por sus múltiples utilidades prácticas. Mientras el bicarbonato absorbe la humedad y las emanaciones desagradables, los restos de café esparcen un aroma cálido y fresco. Resulta perfecto para colocar en cuencos dentro del refrigerador, armarios o calzado.
Además, su consistencia granulada permite remover grasa y mugre difícil en vajilla, sartenes, piletas o mesadas, prescindiendo de detergentes industriales agresivos.
En tanto, aplicado en la cosmética artesanal, funciona como un renovador cutáneo natural, eficaz para remover impurezas y células muertas.
En el jardín, su aroma intenso actúa como barrera disuasiva contra invasiones de hormigas e insectos en espacios exteriores.
Preparación
Para preparar esta mezcla basta con integrar la borra de café (previamente secada al aire) con un par de cucharadas de bicarbonato hasta lograr uniformidad. Para tareas de refregado o cosmética, se puede añadir un chorrito de agua hasta obtener una consistencia pastosa.
Frecuencia de uso según la necesidad:
- Para aromatizar espacios: Renovar la mezcla cada 7 a 14 días.
- Para higienizar utensilios y cocina: Apto para uso frecuente o cotidiano.
- Para aplicación en la piel: Limitar su uso a una vez a la semana como máximo, evitando irritaciones.