Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental: por qué lo recomiendan

Dos productos presentes en numerosos hogares protagonizan un método de limpieza que comenzó a circular con fuerza en redes sociales. La combinación de bicarbonato de sodio y pasta de dientes se utiliza para remover manchas adheridas y marcas de algunas superficies de vidrio, aunque su aplicación exige cuidados para evitar rayones o daños.

El método se apoya en la capacidad abrasiva del bicarbonato y en los agentes limpiadores incorporados al dentífrico. La preparación puede ayudar a desprender residuos de grasa, huellas y marcas de agua. Su función se limita a la limpieza doméstica: no debe confundirse con un tratamiento para blanquear los dientes ni reemplaza las indicaciones de un odontólogo.

La receta difundida utiliza una cucharada de bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de pasta dental blanca. Ambos productos deben colocarse en un recipiente y mezclarse hasta obtener una preparación uniforme. Si queda demasiado espesa, pueden incorporarse unas gotas de agua.

No conviene preparar grandes cantidades ni conservar el sobrante, ya que la fórmula puede secarse y perder su consistencia. Tampoco es recomendable combinarla con lavandina, amoníaco u otros limpiadores. El método está orientado principalmente a mamparas de ducha, frascos y mesas con cubierta de cristal.

Antes de comenzar, es necesario quitar el polvo y cualquier partícula que pueda rayar la superficie durante el frotado. Luego se coloca una pequeña porción de la pasta sobre una esponja limpia y suave. La aplicación se realiza con movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión. Después de uno o dos minutos, el excedente debe retirarse con un paño húmedo. El último paso consiste en secar con una tela de microfibra para evitar marcas. Entre los usos atribuidos a la preparación aparecen la eliminación de huellas, grasa, restos de jabón y suciedad acumulada en objetos pequeños de vidrio.

Imagen creada con IA MDZ

Sin embargo, no todos los cristales toleran este procedimiento. El bicarbonato y algunos dentífricos contienen partículas abrasivas que podrían producir microrrayones, especialmente si se frota con fuerza o se utiliza una esponja áspera. El riesgo aumenta en vidrios polarizados, espejados, decorativos o con tratamientos especiales. La Asociación Nacional del Vidrio de Estados Unidos recomienda emplear soluciones suaves y no abrasivas para la limpieza habitual. También aconseja probar cualquier método en un sector pequeño y poco visible antes de extenderlo al resto de la superficie.

En qué superficies conviene evitar este truco

La preparación no debería aplicarse sobre pantallas, lentes, mármol, madera barnizada, acero pulido, placas de inducción ni materiales con revestimientos protectores. También conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de utilizarla sobre una mampara o ventana tratada. Pilkington, uno de los fabricantes internacionales de vidrio, advierte que los limpiadores abrasivos pueden dañar determinadas coberturas. Para el mantenimiento cotidiano, una alternativa más segura consiste en usar agua y detergente suave, una esponja sin partículas duras y un paño de microfibra.

El truco puede ayudar frente a una mancha puntual en un vidrio común, siempre que se aplique con moderación y después de realizar una prueba. No obstante, no constituye una fórmula universal ni resulta apropiado para cualquier material. Si la suciedad persiste, lo más prudente es recurrir a un producto específico para esa superficie. De esta manera, se evita que una solución casera termine provocando marcas permanentes o deteriorando el acabado que se buscaba recuperar.