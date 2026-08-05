La comedia que se burló de Hollywood y terminó convirtiéndose en una de las mejores series del último tiempo

Entre los grandes estrenos que dejó 2025 hubo una serie que logró algo poco habitual. No solo conquistó a la crítica, sino que también se ganó el entusiasmo del público gracias a una sátira inteligente y caótica sobre la industria del cine. Si todavía no la viste, The Studio , disponible en Apple TV , merece un lugar en tu lista.

Creada por Seth Rogen y Evan Goldberg , la ficción se ríe de los excesos de Hollywood sin perder de vista que detrás de cada película conviven egos desmedidos, decisiones comerciales, presiones creativas y ejecutivos obsesionados con encontrar el próximo gran éxito. El resultado es una comedia afilada que funciona tanto para quienes siguen de cerca el mundo del cine como para quienes simplemente buscan pasar un buen rato.

La historia sigue a Matt Remick ( Seth Rogen ), un productor que recibe la oportunidad de su vida al convertirse en el nuevo responsable de Continental Studios. El ascenso parece el comienzo de una carrera soñada, pero rápidamente descubre que dirigir un gran estudio implica enfrentar conflictos permanentes entre las ambiciones artísticas, las exigencias del mercado y la necesidad de mantener contentos a inversores, estrellas y directivos.

Cada episodio presenta situaciones cada vez más absurdas, donde los intentos de Matt por hacer lo correcto suelen terminar en un desastre. Y es en esa combinación de humor absurdo, caos y crítica a la industria, donde la serie da en la tecla.

Aunque Seth Rogen lleva el peso de la historia, está acompañado por un elenco que potencia cada escena. Ike Barinholtz , Kathryn Hahn , Catherine O'Hara , Chase Sui Wonders y Bryan Cranston conforman un grupo de personajes únicos.

A eso se suma uno de los aspectos más comentados desde su estreno: la enorme cantidad de invitados especiales. Directores y actores de primer nivel aparecen interpretando versiones exageradas de sí mismos, convirtiendo cada capítulo en una sucesión de sorpresas. Entre ellos se encuentran Martin Scorsese, Ron Howard, Zoë Kravitz y Dave Franco, además de muchas otras figuras reconocidas de Hollywood.

Más allá de las risas, The Studio aprovecha su premisa para ironizar sobre varios debates que atraviesan la industria cinematográfica. Las franquicias interminables, la fiebre por los remakes, la búsqueda de propiedades intelectuales rentables, las tensiones entre creatividad y negocio y las estrategias de marketing aparecen retratadas con un humor tan exagerado como reconocible.

La puesta en escena también juega un papel importante. Varios episodios recurren a extensos planos secuencia y a una dirección muy dinámica que transmite la sensación de que todo está a punto de salirse de control, acompañando perfectamente el tono frenético de la historia.

Con solo 10 episodios de entre 25 y 40 minutos, The Studio es una serie que se ve de un tirón. No sorprende que haya sido considerada una de las grandes revelaciones televisivas de 2025 y que Apple TV ya haya confirmado una segunda temporada que llegará en 2027.