Cómo limpiar y sacar el sarro de una pava de acero en simples pasos
Mantener tu pava de acero libre de sarro es sencillo gracias a un método casero con vinagre blanco, ideal para el mate y el té diarios.
La pava de acero inoxidable es un clásico infaltable en la cocina. Aunque en muchos hogares las pavas eléctricas ganaron terreno, la tradicional sigue siendo una herramienta clave para el mate o el té de todos los días.
Sin embargo, con el uso constante es muy común que se acumule sarro en su interior debido a los minerales presentes en el agua. La buena noticia es que eliminarlo es facilísimo y solo necesitás un ingrediente económico que seguro tenés en la alacena.
Se trata del vinagre blanco, un aliado de la limpieza que ayuda a disolver el sarro sin dañar el acero. Además de dejar el interior impecable, este truco ayuda a eliminar los restos minerales que muchas veces terminan alterando el sabor del agua.
Paso a paso: cómo eliminar el sarro de la pava
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Mezclá: llená la pava con partes iguales de agua y vinagre blanco.
Herví: llevá la preparación a fuego medio hasta que rompa el hervor.
Reposá: apagá el fuego y dejá actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos.
Limpiá: vaciá la pava y frotá suavemente el interior con una esponja suave (no abrasiva).
Enjuagá: lavá varias veces con agua limpia para sacar cualquier resto o olor a vinagre.
El toque final: herví agua limpia una última vez y descartala antes de volver a usarla con normalidad.
Cómo evitar que el sarro vuelva a aparecer
Para retrasar la formación de sarro, lo ideal es vaciar la pava después de cada uso y no dejar agua estancada durante muchas horas. También se recomienda enjuagarla con frecuencia y hacer una limpieza con vinagre blanco una vez al mes si se utiliza todos los días.