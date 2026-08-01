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Cómo limpiar y sacar el sarro de una pava de acero en simples pasos

Mantener tu pava de acero libre de sarro es sencillo gracias a un método casero con vinagre blanco, ideal para el mate y el té diarios.

Alejandro Llorente

El vinagre blanco es el mejor aliado para eliminar el sarro del interior de la pava sin arruinar el acero. Foto: Freepik

El vinagre blanco es el mejor aliado para eliminar el sarro del interior de la pava sin arruinar el acero. Foto: Freepik

La pava de acero inoxidable es un clásico infaltable en la cocina. Aunque en muchos hogares las pavas eléctricas ganaron terreno, la tradicional sigue siendo una herramienta clave para el mate o el té de todos los días.

Sin embargo, con el uso constante es muy común que se acumule sarro en su interior debido a los minerales presentes en el agua. La buena noticia es que eliminarlo es facilísimo y solo necesitás un ingrediente económico que seguro tenés en la alacena.

Con solo dos ingredientes pod&eacute;s dejar la pava de acero impecable y libre de minerales. Foto: Shutterstock

Con solo dos ingredientes podés dejar la pava de acero impecable y libre de minerales. Foto: Shutterstock

Se trata del vinagre blanco, un aliado de la limpieza que ayuda a disolver el sarro sin dañar el acero. Además de dejar el interior impecable, este truco ayuda a eliminar los restos minerales que muchas veces terminan alterando el sabor del agua.

Paso a paso: cómo eliminar el sarro de la pava

  • Mezclá: llená la pava con partes iguales de agua y vinagre blanco.

  • Herví: llevá la preparación a fuego medio hasta que rompa el hervor.

  • Reposá: apagá el fuego y dejá actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos.

  • Limpiá: vaciá la pava y frotá suavemente el interior con una esponja suave (no abrasiva).

  • Enjuagá: lavá varias veces con agua limpia para sacar cualquier resto o olor a vinagre.

  • El toque final: herví agua limpia una última vez y descartala antes de volver a usarla con normalidad.

Cómo evitar que el sarro vuelva a aparecer

Para retrasar la formación de sarro, lo ideal es vaciar la pava después de cada uso y no dejar agua estancada durante muchas horas. También se recomienda enjuagarla con frecuencia y hacer una limpieza con vinagre blanco una vez al mes si se utiliza todos los días.

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