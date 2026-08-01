Cómo limpiar y sacar el sarro de una pava de acero en simples pasos

Mantener tu pava de acero libre de sarro es sencillo gracias a un método casero con vinagre blanco, ideal para el mate y el té diarios.

El vinagre blanco es el mejor aliado para eliminar el sarro del interior de la pava sin arruinar el acero. Foto: Freepik

La pava de acero inoxidable es un clásico infaltable en la cocina. Aunque en muchos hogares las pavas eléctricas ganaron terreno, la tradicional sigue siendo una herramienta clave para el mate o el té de todos los días.

Sin embargo, con el uso constante es muy común que se acumule sarro en su interior debido a los minerales presentes en el agua. La buena noticia es que eliminarlo es facilísimo y solo necesitás un ingrediente económico que seguro tenés en la alacena.

Con solo dos ingredientes podés dejar la pava de acero impecable y libre de minerales. Foto: Shutterstock Se trata del vinagre blanco, un aliado de la limpieza que ayuda a disolver el sarro sin dañar el acero. Además de dejar el interior impecable, este truco ayuda a eliminar los restos minerales que muchas veces terminan alterando el sabor del agua.