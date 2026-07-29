Poner vinagre en la jabonera del lavarropas: cuándo se usa y para qué sirve

Utilizar vinagre blanco en el lavarropas es ideal para eliminar restos de jabón y olores, especialmente en toallas, sábanas y ropa deportiva.

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más utilizados en la limpieza del hogar. Si bien existen productos específicos para cada superficie, este ingrediente suele estar siempre al alcance de la mano en la cocina, ya que también se utiliza para cocinar y condimentar distintos alimentos.

En este sentido, cada vez es más común usar vinagre para limpiar el lavarropas. Colocarlo en la jabonera, en el compartimento destinado al suavizante, ayuda a eliminar residuos, neutralizar olores y dejar la ropa más suave sin necesidad de recurrir a productos químicos.

El vinagre se coloca en el compartimento destinado al suavizante. Foto: Shutterstock Para qué sirve poner vinagre en la jabonera del lavarropas El vinagre blanco tiene dos usos fundamentales en el lavarropas. En primer lugar, actúa como un limpiador natural que ayuda a disolver los restos de detergente y las acumulaciones de sarro que pueden formarse en el tambor. De esta manera, contribuye a mantener el electrodoméstico limpio y a prevenir la aparición de malos olores con el paso del tiempo.

En segundo lugar, durante el enjuague ayuda a eliminar los residuos de jabón que quedan adheridos a las fibras de la ropa, una situación frecuente cuando se utiliza demasiado detergente o cuando el agua tiene un alto contenido de minerales.

¿Cuándo conviene usarlo? Lo recomendable es colocar entre media taza y una taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante. De esta manera, el producto se libera durante el enjuague final y puede actuar sin mezclarse con el detergente.