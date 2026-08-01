Cómo eliminar el sarro de los orificios de la ducha en pocos pasos
Para evitar la acumulación de sarro en los orificios de la ducha y mantener una buena presión de agua, se recomienda una limpieza mensual.
Con el paso del tiempo, es normal que la ducha comience a perder presión. En la mayoría de los casos, esto no se debe a una falla sino a la acumulación de sarro en los pequeños orificios por donde sale el agua. Afortunadamente, existe un truco casero que permite dejarlos como nuevos sin necesidad de cambiar el cabezal.
El ingrediente estrella para esta limpieza es el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a disolver el sarro y los minerales que se acumulan por el uso diario, devolviendo un mejor flujo de agua.
Cómo limpiar los orificios de la ducha
Para poner en práctica este truco solo necesitás vinagre blanco y una bolsa de plástico.
- Llená una bolsa con suficiente vinagre blanco para cubrir el cabezal de la ducha.
- Colocá la bolsa alrededor del rociador y sujetala con una banda elástica.
- Dejá actuar entre una y dos horas. Si el sarro está muy adherido, podés dejarla durante toda la noche.
- Retirá la bolsa y frotá los orificios con un cepillo de dientes viejo o un cepillo de cerdas suaves.
- Abrí el agua durante unos minutos para eliminar los restos de sarro y vinagre.
Cómo evitar que el sarro vuelva a acumularse
Para mantener la ducha en buen estado, lo ideal es realizar esta limpieza una vez al mes, especialmente si en tu zona el agua tiene mucha cal. También ayuda secar el cabezal después de usarlo y limpiar los restos de agua que quedan sobre su superficie. Con estos simples hábitos, los orificios permanecerán destapados por más tiempo y el agua volverá a salir con buena presión.