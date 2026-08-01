Cómo eliminar el sarro de los orificios de la ducha en pocos pasos

Para evitar la acumulación de sarro en los orificios de la ducha y mantener una buena presión de agua, se recomienda una limpieza mensual.

El sarro puede obstruir los orificios de la ducha y hacer que el agua pierda presión. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo, es normal que la ducha comience a perder presión. En la mayoría de los casos, esto no se debe a una falla sino a la acumulación de sarro en los pequeños orificios por donde sale el agua. Afortunadamente, existe un truco casero que permite dejarlos como nuevos sin necesidad de cambiar el cabezal.

El ingrediente estrella para esta limpieza es el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a disolver el sarro y los minerales que se acumulan por el uso diario, devolviendo un mejor flujo de agua.

Cómo limpiar los orificios de la ducha Para poner en práctica este truco solo necesitás vinagre blanco y una bolsa de plástico.