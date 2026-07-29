Inodoro limpio sin químicos: el truco del vinagre que elimina el sarro

Olvídate del sarro en el baño con este remedio casero de dos ingredientes. Ten un inodoro super limpio.

Eliminar el sarro del baño es muy sencillo. Un ingrediente casero logra desinfectar el inodoro sin gastar dinero.

El truco del vinagre blanco para un baño impecable Vertir un vaso de vinagre blanco en el tanque del inodoro disuelve los sedimentos minerales. Dejar actuar el líquido durante la noche o por una hora permite que la acidez ablande las manchas amarillas sin dañar las tuberías.

Despídete del sarro del inodoro con este fabuloso ingrediente de la cocina Limpia el artefacto del baño en un abrir y cerrar de ojos. Foto: SHUTERSTOCK Agregar media taza de bicarbonato de sodio en la taza potencia la eficacia del proceso. La mezcla genera una efervescencia natural que desprende la suciedad pegada y neutraliza los malos olores.

Esta alternativa ecológica desinfecta las paredes de cerámica y elimina bacterias de forma segura. Cepillar la superficie antes de tirar de la cadena asegura un resultado brillante en pocos minutos.