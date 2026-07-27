Por qué hay que bajar la tapa del inodoro antes de tirar la cadena, según la ciencia

La descarga de la cisterna puede esparcir bacterias y virus hasta 1,5 metros, por lo que cerrar la tapa del inodoro es la barrera más efectiva para contener la contaminación.

La pluma de inodoro es un fenómeno que ocurre en todos los baños cuando no se baja la tapa al tirar de la cadena. La fuerza del agua y su movimiento expulsan microgotas invisibles y aerosoles hacia el aire del ambiente.

Según la ciencia, la tapa debe permanecer cerrada porque la descarga puede lanzar bacterias y virus hasta a 1,5 metros de distancia. Además, las partículas flotan durante varios minutos y terminan depositadas sobre superficies cercanas como toallas, mesadas y cepillos de dientes.

Por eso, mantener la tapa abajo funciona como la barrera física más simple y efectiva para contener la contaminación biológica dentro de la taza. De todos modos, para mejorar la higiene del espacio, también se debe ventilar el ambiente con frecuencia.

Cómo tener la tapa al tirar la cadena en el baño. Shutterstock Limpieza diaria para evitar la acumulación de bacterias La limpieza del baño se puede realizar diariamente por la mañana o antes de ir a dormir. En el inodoro hay que aplicar un limpiador líquido o gel desinfectante dentro de la taza y dejarlo actuar. Luego, pasar una toalla desinfectante por el botón de la cadena, el asiento del inodoro y las manijas del lavamanos. El último paso consiste en pasar un paño de microfibra seco por los bordes del lavamanos para evitar que la humedad fije el polvo.