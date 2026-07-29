Para qué sirve tirar agua oxigenada en el inodoro: por qué lo recomiendan

Más allá de su uso medicinal, el agua oxigenada ofrece un método económico y casero para mantener la higiene del inodoro entre limpiezas profundas.

El agua oxigenada es un básico infaltable en el botiquín del hogar, pero sus propiedades desinfectantes también la convierten en una excelente alternativa para optimizar la limpieza de la casa, en especial la del baño.

Agua oxigenada para el baño Incorporar este producto al mantenimiento de la taza del inodoro ayuda a mantener las dosis de limpieza entre lavados profundos y a prevenir la formación de aromas desagradables.

Sin embargo, los especialistas aclaran que funciona como un complemento y no como un sustituto de la limpieza diaria.

En primer lugar, hay que chequear que el inodoro no tenga restos de otros limpiadores o químicos. Después añadir el agua oxigenada sobre las paredes internas de la taza de manera uniforme.

El agua oxigenada es una aliada de la limpieza. Fuente: Shutterstock. El paso siguiente es dejar reposar el líquido durante unos minutos para que actúe y luego tirar la cadena para enjuagar.