Los trucos pocos conocidos con agua oxigenada para ropa y piel

El frasco de agua oxigenada sirve para mucho más. En pocas palabras, es un producto económico y también un recurso clave en la limpieza personal y doméstica.

Limpiar las heridas pequeñas con esta solución ayuda a prevenir infecciones. Su acción elimina gérmenes y bacterias de la piel sin provocar irritación severa.

Su poder oxidante combate la plaga de piojos en el cuero cabelludo. Aplicar una mezcla suave ahoga los parásitos y despeja las liendres de forma rápida.

Neutralizar el mal olor en los pies resulta sencillo con un baño tibio. Sumergir las extremidades unos minutos destruye los hongos causantes de los aromas fuertes.

Una dupla que no falla. Fuente: Shuttetstock.

La zona de las axilas también se beneficia de su capacidad antiséptica. Pasar un algodón húmedo frena las bacterias que generan el sudor molesto durante el día.

Descubre el trucazo definitivo para limpiar cerámica con tan sólo agua oxigenada y detergente Foto: Shutterstock

Más usos

Quitar manchas de sangre fresca en telas requiere solo un par de gotas directas. La espuma blanca disuelve la marca roja sin dañar la fibra textil.

Funciona como un blanqueador de ropa muy efectivo para tonos claros o blancos. Agregar una copa en el lavado devuelve la brillantez original a las prendas.

Dejar los cristales y espejos transparentes requiere este líquido sin diluir. Un paño limpio elimina la grasa acumulada y las marcas de manos al instante.

Desinfectar frutas y verduras es muy seguro antes de cocinar o comer. Remojar los alimentos en agua fría con unas cucharadas elimina microbios del cultivo.