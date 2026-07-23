Por qué recomiendan mezclar agua oxigenada con sal: para qué sirve
Con la sinergia del agua oxigenada y la sal, se logra una solución efectiva para desinfectar y limpiar superficies resistentes, atacando manchas.
En la búsqueda de alternativas sostenibles para el mantenimiento del hogar, la combinación de agua oxigenada y sal común se posiciona como un recurso infaltable. Esta pasta multipropósito se destaca por su capacidad para eliminar suciedad rebelde y neutralizar bacterias.
Limpieza con agua oxigenada y sal
La efectividad de este remedio radica en la sinergia de sus dos componentes. El agua oxigenada de 10 volúmenes actúa rompiendo la estructura molecular de las manchas orgánicas y ejerciendo un efecto desinfectante natural.
Mientras que la sal de mesa actúa como un agente microabrasivo que, al frotarse, arrastra el sarro y la mugre adherida sin rayar las superficies resistentes.
Esta preparación resulta idónea para zonas propensas a la humedad y la acumulación de bacterias como juntas de cerámicos y azulejos, tablas de picar plásticas y sartenes y recipientes claros.
Paso a paso
En un pocillo colocar dos cucharadas de sal e incorporar agua oxigenada de a poco hasta lograr una consistencia pastosa (debe quedar firme, no líquida). Extender la pasta uniformemente sobre la zona a tratar. Dejar que los productos reaccionen al menos durante quince minutos.
Finalmente, enjuagar con abundante agua y secar la zona con un paño limpio.
Aunque es una alternativa económica, fácil de usar y con baja huella química, exige ciertas precauciones de manejo. No se puede usar en mesadas de mármol o granito, no se debe combinar la pasta con otros químicos y ante la duda, aplicar una pequeña cantidad en un rincón para evaluar la reacción.