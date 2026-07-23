Por qué recomiendan mezclar agua oxigenada con sal: para qué sirve

Con la sinergia del agua oxigenada y la sal, se logra una solución efectiva para desinfectar y limpiar superficies resistentes, atacando manchas.

En la búsqueda de alternativas sostenibles para el mantenimiento del hogar, la combinación de agua oxigenada y sal común se posiciona como un recurso infaltable. Esta pasta multipropósito se destaca por su capacidad para eliminar suciedad rebelde y neutralizar bacterias.

Limpieza con agua oxigenada y sal La efectividad de este remedio radica en la sinergia de sus dos componentes. El agua oxigenada de 10 volúmenes actúa rompiendo la estructura molecular de las manchas orgánicas y ejerciendo un efecto desinfectante natural.

La mezcla con sal y agua oxigenada es muy efectiva. Fuente: Shutterstock. Mientras que la sal de mesa actúa como un agente microabrasivo que, al frotarse, arrastra el sarro y la mugre adherida sin rayar las superficies resistentes.

Esta preparación resulta idónea para zonas propensas a la humedad y la acumulación de bacterias como juntas de cerámicos y azulejos, tablas de picar plásticas y sartenes y recipientes claros.

Paso a paso En un pocillo colocar dos cucharadas de sal e incorporar agua oxigenada de a poco hasta lograr una consistencia pastosa (debe quedar firme, no líquida). Extender la pasta uniformemente sobre la zona a tratar. Dejar que los productos reaccionen al menos durante quince minutos.