Jardín: las 3 plantas trepadoras para plantar en agosto

Con la llegada de agosto, el jardín comienza a prepararse para la llegada de la primavera y es el momento de ir sumando nuevas especies. Entre las opciones que pueden transformar rápidamente un espacio exterior se encuentran las plantas trepadoras , ideales para cubrir paredes, cercos, pérgolas y otras estructuras.

Estas plantas, además de aportar color y, en algunos casos, perfume, permiten aprovechar los espacios verticales del jardín y tapar espacios que no queremos que se vean. Entre las alternativas más elegidas se encuentran el jazmín, la Santa Rita y la madreselva.

El jazmín es una de las plantas trepadoras más buscadas para el jardín , especialmente por sus flores blancas y su característico perfume. Puede utilizarse para cubrir pérgolas, rejas o paredes y necesita contar con una estructura sobre la cual pueda sostenerse mientras crece.

Agosto es un buen mes para plantar o trasplantar el jazmín aunque hay que tener cuidado con las heladas. Es importante ubicarlo en un espacio con buena iluminación y mantener un riego adecuado, especialmente durante los períodos de mayor temperatura.

La Santa Rita es otra de las opciones que pueden incorporarse al jardín en agosto , ya que comienza a despertar del reposo invernal y se prepara para su etapa de crecimiento en primavera. Se caracteriza por sus flores de colores intensos y por su capacidad para cubrir muros, cercos y pérgolas.

Es una planta que disfruta de los espacios luminosos y cálidos. Durante su crecimiento necesita espacio para desarrollarse y una estructura que permita orientar sus ramas.

Madreselva

La madreselva se destaca por su crecimiento y por sus flores aromáticas, que pueden aportar un atractivo adicional al jardín. Es una buena alternativa para cubrir estructuras y generar sectores con mayor privacidad.

Al igual que otras trepadoras, necesita un soporte para crecer y conviene controlar su desarrollo mediante podas para evitar que las ramas ocupen espacios no deseados.

Qué tener en cuenta antes de sembrarlas

Antes de incorporar cualquiera de estas especies, es importante observar cuánto espacio disponible hay y qué estructura se utilizará como soporte. También conviene tener en cuenta la cantidad de luz que recibe el lugar y las necesidades de riego de cada planta.