Qué significa que un zorzal visite tu jardín antes de la primavera, según el Feng Shui

Desde la perspectiva del Feng Shui, la aparición de un zorzal en el jardín previo a la primavera augura paz interna, esperanza y libertad.

En casi dos meses llega la primavera y eso significa que las aves comienzan a acercarse a los jardines. Sin embargo, quienes creen en el Feng Shui sostienen que cada ave tiene un mensaje especial, por lo que deberías estar atento a tu entorno para descubir qué mensaje tiene la naturaleza para vos.

El zorzal simboliza la paz interna, la esperanza, el renacimiento de lo viejo y la libertad artística. Según el Feng Shui, este ave aparece luego de tiempos duros para alentar a quienes más lo necesitan con sus melodías en el jardín o en algún parque.

En la literatura, el zorzal es un personaje que representa la belleza natural y la libertad en sistemas opresivos a los que todo el mundo teme. Por ejemplo, George Orwell lo utilzó en su novela 1984, donde un trabajador decide rebelarse contra la vigilancia constante, la manipulación de la historia y el control del pensamiento que ejercían sobre él.

El signficado mágico del zorzal Durante años, el zorzal se asoció con la magia. Los victorianos creían que su canto angelical significaba que se avecinaba la tormenta. Otros explicaban que a los 10 años se desprendían de sus patas viejas y adquirían un par nuevo. Y los irlandeses señalaban que construían sus nidos cerca de las hadas, pero si los contruían en lo alto de los arbustos, era señal de que la desgracia estaba por llegar.