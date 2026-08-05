Una nueva alternativa de construcción con huevo y arroz que reduciría el impacto ambiental

Desarrollaron un material que incorpora cáscaras de huevo y cascarilla de arroz para reducir residuos y el uso de materiales tradicionales en construcción.

Un nuevo material transforma residuos de huevo y arroz en una alternativa para la construcción.

La construcción busca alternativas cada vez más sostenibles para reducir su impacto ambiental. En ese contexto, un grupo de investigadores desarrolló una alternativa que incorpora cáscaras de huevo y cascarilla de arroz, dos residuos que suelen desecharse y que ahora podrían tener un nuevo uso en la industria.

Una investigación publicada en febrero de 2026 en la revista Materials and Structures presentó un nuevo material para la construcción elaborado a partir de ceniza de cáscara de arroz y cal obtenida de cáscaras de huevo. La propuesta busca ofrecer una alternativa más sustentable a los bloques tradicionales, ya que no utiliza cemento ni ladrillos cerámicos cocidos.

Para fabricar este material, los residuos atraviesan un proceso de transformación. Las cáscaras de arroz se queman hasta convertirse en ceniza, mientras que las de huevo se someten a altas temperaturas para obtener una fuente de calcio. Después, ambos componentes se muelen y se mezclan con una solución de hidróxido de sodio.

Un nuevo material transforma residuos de huevo y arroz en una alternativa para la construcción. La mezcla se coloca en moldes y se compacta para formar los bloques. Luego, las piezas permanecen durante 24 horas a una temperatura de 60 °C para completar el proceso de curado. Una semana más tarde, los investigadores evaluaron sus propiedades, entre ellas la resistencia, la rigidez y la capacidad de absorber agua.

Durante los ensayos también se probaron diferentes niveles de presión para modificar la porosidad del material. Los mejores resultados se obtuvieron con los bloques más compactos, que presentaron una porosidad inferior al 55% y alcanzaron los parámetros exigidos para bloques con funciones estructurales.