Quedó a un paso del juicio un caso de presuntas estafas millonarias con departamentos en Mendoza

La causa que investiga a Rubén Orlando Ivars, Edgardo Ivars, Santiago Ivars y Martín Ivars por presuntas estafas vinculadas a la construcción y comercialización de departamentos y locales comerciales en Ciudad dio un paso clave en la Justicia y quedó a las puertas de un juicio.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , la decisión fue adoptada tras una audiencia preliminar en la que la fiscal de Delitos Economicos Susana Muscianici presentó los informes y las pruebas que maneja en la causa. Luego de analizar los elementos ofrecidos, el juez Federico Martínez, del Tribunal Penal Colegiado Nº 2, hizo lugar al requerimiento y dispuso la elevación a debate de la causa.

Los cuatro hombres fueron imputados en 2021 por el delito de defraudación agravada, figura que contempla una pena de entre dos y seis años de prisión. En el marco de ese expediente, los cuatro enfrentan un total de 17 acusaciones, por irregularidades en la construcción y comercialización de departamentos y locales comerciales.

Entre las imputaciones, figura el delito de defraudación por administración fiduciaria , previsto en el artículo 173 , inciso 12 , que sanciona a quien administra bienes o fondos de terceros y les da un destino distinto al pactado, ocasionando un perjuicio patrimonial. Esta calificación contempla una pena de un mes a seis años de prisión .

También se les atribuye el delito de estelionato , previsto en el artículo 173, inciso 9 , que castiga con penas de un mes a seis años de prisión a quien vende, grava o transfiere un bien ocultando que pertenece a otra persona, que se encuentra embargado, hipotecado o que ya había sido vendido con anterioridad. De acuerdo con la acusación, esta figura está vinculada con la presunta comercialización irregular de departamentos y viviendas.

Los cuatro hombres fueron imputado en 2021 por el delito de defraudación agravada.

A su vez, los imputados deberán responder por el delito de defraudación en la construcción, previsto en el artículo 174, inciso 4° del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para quienes, mediante engaños, incumplimientos o el empleo de materiales de calidad inferior a la convenida, ocasionan un perjuicio económico a los adquirentes de una obra.

Ademas, el nombre de uno de los imputados figuró en el año 2023, durante la apertura de sobres para la licitación del Centro de Esquí de Penitentes. Se trata de Santiago Ivars, quien se presentó con una UTE conformada por Vecco S.A. y Emilio F. Vecchiet quien es parte de la familia fundadora de la S.A.

La investigación

La investigación se originó a partir de una denuncia colectiva presentada por unas 40 personas, quienes aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero para adquirir departamentos y locales comerciales desarrollados por la empresa constructora de los cuatro sindicados.

De acuerdo con la investigación, las maniobras denunciadas estuvieron vinculadas a propiedades ubicadas sobre calle Paso de los Andes, en Ciudad.

Uno de los edificios en construcción, ubicado en calle Paso de Los Andes, en Ciudad.

Los denunciantes sostuvieron ante la Justicia que abonaron importantes sumas de dinero, en muchos casos en dólares estadounidenses con la expectativa de acceder a las propiedades. Sin embargo, aseguraron que nunca recibieron los inmuebles comprometidos y que algunos de ellos llegaron a invertir más de 100.000 dólares.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran boletos de compraventa suscriptos años atrás, contratos y demás documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias.

Testimonio de afectados

Detrás del expediente judicial hay denuncias de personas que aseguran haber perdido los ahorros de toda una vida. Uno de ellos es Carlos, quien relató a MDZ cómo la compra de un departamento terminó convirtiéndose en una de las denuncias que hoy integran la causa.

Según contó, en mayo de 2016 decidió invertir 100.000 dólares en la compra de un departamento en pozo ubicado sobre calle Paso de los Andes, en Ciudad. La operación se realizó mediante escribano y la entrega de la unidad estaba prevista para diciembre de 2017, plazo que nunca se cumplió.

Los afectados invirtieron grandes cantidades de dinero para poder adquir las propiedades que se ofrecian. Foto: Shutterstock

"La operación de compra-venta se realizó en mayo de 2016 cuando adquirí un departamento en pozo en la calle Paso de los Andes de Ciudad, en un valor de 100 mil dólares. Fue abonado en efectivo con un plazo de entrega de diciembre de 2017, hecho que no sucedió hasta el día de hoy".

El edificio formaba parte de un fideicomiso integrado por 18 departamentos y 25 cocheras. Carlos aseguró que conserva toda la documentación de la operación, entre ella el boleto de compraventa, y sostuvo que no fue el único afectado por el emprendimiento.

"Lo mismo sucedió con 11 adquirentes más en la misma situación sin respuesta de la Justicia, ni de la empresa de Edgardo y Rubén Ivars".

40 personas aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero para adquirir departamentos y locales comerciales desarrollados por la empresa constructora.

El denunciante recordó que la obra avanzó durante los primeros meses, pero que a fines de 2017 quedó completamente paralizada. Desde entonces, explicó, el edificio comenzó a deteriorarse sin que los trabajos volvieran a retomarse.

"Se estaba construyendo, pero a mediados de octubre de 2017 no se hizo nada más. Se pudrieron los ascensores que ya estaban instalados, se robaron materiales, carpintería y muebles de cocina. Esto llevó a realizar un cierre con más seguridad porque la obra nunca se continuó".

Además de la paralización, Carlos sostuvo que las tareas ejecutadas presentaban serias deficiencias constructivas.

Las obras pararon a fines de 2017 y no continuaron con los trabajos, desde entonces, el edificio comenzó a deteriorarse sin que las obras volvieran a retomarse.

No solamente la obra no se concluyó y se entregaron los departamentos, sino que la obra "gruesa" realizada hasta el momento tiene muchos "vicios ocultos", explicó Carlos. "No se utilizaron los materiales con la calidad que aparece en el boleto de compra-venta".

Un afectado en Tunuyan

Otro caso que también denunció a los Ivars en la construcción de estos edificios fue "un señor de Tunuyán que había tenido una pérdida familiar y en aras de brindarle un lugar para que su hija pudiera venir a estudiar a Mendoza, compró uno de los departamentos".

Un detalle que agrava la situación es que "dos unidades únicamente podía vender el fiduciante que era Rubén Ivars, pero él vendió las 12 aunque lo debería haber vendido el fiduciario y lo hizo él que es el arquitecto". A esto se le suma que "una adquirente entregó como forma de pago un BMW que debería haber ido a la parte fiduciante, pero el señor Ivars lo puso a su nombre".

Los denunciantes aseguraron haber invertido importantes sumas de dinero en la compra de las propiedades, aunque nunca llegaron a recibirlas.

Existe otro edificio también sobre la calle Paso de los Andes que Rubén Ivars tiene embargado por una situación similar, no obstante lo cual seis meses después lo vendió al contado "a un señor Evans que ya le realizó una demanda a Ivars".

Durante este tiempo los "estafadores" realizaron propuestas para arreglar con los adquirentes a través de ofertas de inmuebles que no eran equivalentes al valor del departamento a estrenar que las personas compraron. "Nos ofreció un departamento en Luján que supuestamente valía 400 mil dólares, pero cuando nosotros fuimos (Carlos y su familia) con un tasador resultaron ser viviendas de 15 años en muy mal estado que no llegaban ni al 25% del valor".

Con la elevación a juicio ya resuelta, el expediente ingresará ahora en la etapa de debate oral, donde las partes expondrán las pruebas reunidas durante la investigación y el Tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de los imputados.