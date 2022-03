Un mendocino denunció que lo estafaron en la compra de una casa

A veces los sueños se convierten en pesadillas. Tener una casa propia es la ilusión de muchas personas que ven en los desarrollos inmobiliarios que se hacen en pozo, una oportunidad para acceder a una vivienda. Generalmente alguien o una empresa pone el terreno, otros realizan la obra y cada parte se hace propietaria de unidades para comercializar. La historia de un mendocino que vio cómo sus ahorros invertidos en la compra de un departamento formaron parte de una estafa con varias denuncias en curso.

En diálogo con Carlos, víctima de una estafa, se hizo escuchar en el aire de MDZ Radio. Después de trabajar toda una vida, reunió el dinero para comprar un departamento en construcción en 2016. Aunque el plazo de ejecución eran 25 meses, al día de hoy Carlos junto con otras víctimas vieron cómo el edificio en Paso de Los Andes al 400 aproximadamente se fue deteriorando y nunca se terminó.

Así luce el edificio hoy en día.

"La operación de compra-venta se realizó en mayo de 2016 cuando adquirí un departamento en pozo en la calle Paso de los andes de Ciudad (Mendoza) en un valor de 100 mil dólares. Fue abonado en efectivo con un plazo de entrega de diciembre de 2017, hecho que no sucedió hasta el día de hoy".

Actualmente hay una veintena de demandas civiles sobre los que vendieron estos departamentos, que no serían los únicos que poseen. "Lo mismo sucedió con 11 adquirentes más en la misma situación sin respuesta de la justicia, ni de la empresa de Edgardo y Rubén Ivars".

El edificio a medio terminar se hizo con un fideicomiso. "Eran 18 departamentos y 25 cocheras, los dueños del pozo tenían 6 unidades y quedaban las restantes 12 a la venta". Carlos, como otros compradores tienen pruebas suficientes para que se realice una investigación. "La venta se hizo todo por escribano y tengo y boleto de compra-venta" apuntó Carlos.

"Se estaba construyendo, pero a mediados de octubre de 2017 no se hizo nada más. Se pudrieron los ascensores que ya estaban instalados, se robaron materiales, carpintería y muebles de cocina. Esto llevó a realizar un cierre con más seguridad porque la obra nunca se continuó".

No solamente la obra no se concluyó y se entregaron los departamentos, sino que la obra "gruesa" realizada hasta el momento tiene muchos "vicios ocultos" según explicó Carlos. "No se utilizaron los materiales con la calidad que aparece en el boleto de compra-venta".

Otro caso que también resultó víctima de los hermanos Ivars en la construcción de estos edificios fue "un señor de Tunuyán que había tenido una pérdida familiar y en aras de brindarle un lugar para que su hija pudiera venir a estudiar a Mendoza, compró uno de los departamentos".

Un detalle que agrava la situación es que "dos unidades únicamente podía vender el fiduciante que era Rubén Ivars, pero él vendió las 12 aunque lo debería haber vendido el fiduciario y lo hizo él que es el arquitecto". A esto se le suma que "una adquirente entregó como forma de pago un BMW que debería haber ido a la parte fiduciante, pero el señor Ivars lo puso a su nombre".

Existe otro edificio también sobre la calle Paso de los andes que Rubén Ivars tiene embargado por una situación similar, no obstante lo cual seis meses después lo vendió al contado "a un señor Evans que ya le realizó una demanda a Ivars".

Durante este tiempo los "estafadores" realizaron propuestas para arreglar con los adquirentes a través de ofertas de inmuebles que no eran equivalentes al valor del departamento a estrenar que las personas compraron. "Nos ofreció un departamento en Luján que supuestamente valía 400 mil dólares, pero cuando nosotros fuimos (Carlos y su familia) con un tasador resultaron ser viviendas de 15 años en muy mal estado que no llegaban ni al 25% del valor".

