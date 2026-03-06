Intentaron estafar al actor Gerardo Romano por 55 mil dólares: "Estaba por suicidarme"

El actor recibió una llamada en la que una mujer se hacía pasar por su hija y un falso policía le exigía dinero para liberarla.

La estafa se desmoronó cuando el Romano decidió comunicarse con la madre de su hija.

El reconocido actor Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa, mientras hacía temporada en Mar del Plata. Según relató, recibió una llamada en la que le decían que su hija estaba detenida en Montevideo, Uruguay. Los estafadores le pedían más de 50 mil dólares para la fianza.

“Fue un momento horrible, porque la que estaba involucrada era mi hija de 20 años que vive en Montevideo y casi suspendo todo y viajo para allá”, detalló Romano. Y agregó: “Justo yo que soy un probador de actuaciones, que me doy cuenta cuando alguien sobreactúa, miente o exagera, estuve 20 minutos hablando con una actriz extraordinaria que se hacía pasar por mi hija”.

Te puede interesar El duro relato de la madre del reconocido panadero denunciado por amenazas

Cómo fue el intento de estafa a Gerardo Romano En diálogo con La Capital, el actor explicó que todo comenzó cuando recibió una llamada de un supuesto policía de Uruguay que le comentó que su hija había sido víctima de un asalto. “Me contó que mi hija había sido víctima de un asalto, que la habían agredido, que uno de los ladrones sacó un revólver y que alguien lo mató y le pegó un tiro. Que por eso estaba detenida”, señaló.

Luego, apareció una voz femenina: “Era mi hija que me contaba todo lo que había pasado. Jamás dudé porque era totalmente creíble y me empecé a desesperar. Estaba por suicidarme”. Ante lo ocurrido, Romano pensó en suspender la función de ese día y volar hacía Montevideo.

Gerardo Romano estafa Mar del Plata Romano es el protagonista de la obra El Secreto. Instagram - @gerardoromanooficial El actor indicó que en un momento el policía le pidió 55 mil dólares para pagar la fianza de su hija. “Y también me dijeron que no cortara la comunicación porque era la única llamada a la que tenía derecho al estar detenida”, continuó.