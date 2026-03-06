Liberaron a la mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en las calles de Merlo

La Justicia decidió este viernes que la mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en las calles de Merlo , quede libre mientras avanza el proceso judicial en su contra. El juez concedió este beneficio al entender que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación actual.

Para el magistrado, un factor clave fue conocer la situación económica de la mujer, lo que lo llevó a desestimar el peligro de fuga de la imputada por abandono de persona.

Además, se habría descrito que no existió la intención de abandonar al bebé "a su suerte", sino que el lugar donde dejó al menor lo escogió por ser una zona muy transitada, pensando que otra persona se haría cargo de su bienestar.

El menor fue hallado este miércoles dentro de una bolsa abandonada en la vía pública en la localidad bonaerense de Merlo y su madre fue identificada y posteriormente detenida tras una investigación policial.

El hallazgo ocurrió cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la zona de Juan XXIII al 4600 y Russell, en jurisdicción de la Subcomisaría Matera.

Una joven de 21 años que se dirigía a una parada de colectivo advirtió que había una bolsa de friselina sobre la vereda y dio aviso a la Policía.

Dentro se encontraba el bebé, de sexo masculino, aún con el cordón umbilical y con signos vitales. De inmediato fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado y se encuentra en estado de salud estable.

La zona fue preservada para la realización de pericias, mientras que el Grupo Táctico Operativo llevó adelante un relevamiento de cámaras de seguridad y tomó testimonios a vecinos para reconstruir lo sucedido.

A partir de esas tareas, los investigadores lograron identificar y aprehender a la madre del recién nacido, una mujer de 32 años que habría dado a luz en su domicilio y luego abandonado al niño en la vía pública.