Escándalo: preguntó por Loan y lo echaron de la Legislatura de Corrientes

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, un trabajador de la Legislatura reveló que cuando le exigió respuestas al senador Diego Pellegrini sobre la causa, lo echaron.

Se trata del periodista y activista Miguel Nicolini, quien trabajó como asesor de comunicación en la Legislatura de Corrientes. “Un día vi a Pellegrini entrando a la Legislatura y le grité, le pregunté por su viaje con Laudelina (tía de Loan) y sobre el caso. Lo grabé con mi celular y a la semana cuando quise ingresar a trabajar me lo prohibieron, me echaron diciendo que lo que hice fue un acto de violencia institucional”, detalló.

La realidad de Corrientes Semanas después de la desaparición de Loan, hubo un “silencio absoluto” en los medios locales y, de a poco, los nacionales dejaron de cubrir el tema. Sin embargo, Nicolini, junto al grupo Madres Corajudas, nunca dejó de exigir respuestas al poder. “Nuestro objetivo no era solo mostrar el caso, sino también dar a conocer la cuestión de trata en la provincia”, expresó, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, Nicolini aseguró que en Corrientes “el 60% trabaja para el Estado y muchos fueron apretados o los echaron para que no hablen del tema”. Y agregó: “Es una realidad que no habla nadie y los que lo hacían en su momento, ahora ya no lo hacen más”.