La mamá de Loan Peña apuntó contra Laudelina y estalló la interna familiar: "Sabe muy bien qué pasó"

Tras la primera audiencia por el caso de la desaparición de Loan Peña, María Noguera apuntó directamente contra su familia: "Quiero que se quiebren"

María Noguera, madre de Loan Peña, apuntó contra su familia mientras se tomó una desición clave en el proceso legal.

A más de un año y medio de la desaparición Loan Peña, la causa judicial entra en una etapa de definiciones. Tras una audiencia clave realizada este viernes en Corrientes, María Noguera, madre del niño desaparecido en junio de 2024, no ocultó su angustia y apuntó sus cañones contra el entorno familiar detenido, especialmente contra Laudelina Peña, tía del menor.

Noguera fue contundente al exigir que los sospechosos rompan el pacto de silencio que ha trabado la investigación desde el primer día. Sus palabras, cargadas de desesperación, resonaron frente a las cámaras: "Que Laudelina me diga cómo está mi hijo, dónde está, si está comiendo o no. Yo no sé nada de Loan y ella sabe muy bien qué pasó. Quiero que se quiebren y digan dónde está", sentenció María.

La madre del pequeño de cinco años también manifestó el agotamiento físico y emocional de la familia ante la espera judicial: "No aguanto más, quiero que el juicio empiece cuanto antes".

Por su pate, esta jornaada el Tribunal Oral Federal (TOF) decidió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y modificar el cronograma: el inicio del juicio, previsto originalmente para el 7 de octubre, será adelantado para evitar mayores dilaciones.

Quiénes son los acusados por el caso Loan Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.