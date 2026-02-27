Profundizan la búsqueda del tripulante de un pesquero que se hundió en Río Negro: qué se sabe hasta ahora

La búsqueda del tripulante que continúa desaparecido tras el hundimiento de un buque pesquero frente a la costa de Río Negro se profundiza con nuevos recursos navales y aéreos desplegados por las fuerzas de seguridad en el Golfo San Matías.

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles 25 de febrero, cuando la embarcación “Heleno A” sufrió fallas técnicas en plena navegación y terminó hundiéndose.

Cuatro tripulantes lograron ser rescatados por un barco de la misma compañía, pero uno de los trabajadores continúa desaparecido.

De acuerdo con información oficial, al operativo se incorporó el buque GC Thompson, perteneciente a la Prefectura Naval Argentina, una unidad de mayor autonomía y alcance que las lanchas costeras utilizadas habitualmente en tareas de patrullaje y control.

El despliegue incluye además un avión y un helicóptero que sobrevuelan la zona del naufragio. Estas aeronaves permiten cubrir amplias extensiones del mar en poco tiempo y también realizar maniobras a baja altura para optimizar la detección visual.

En paralelo, otras embarcaciones de superficie realizan barridos sistemáticos en el área donde se produjo el hundimiento.

Los cuatro marineros que fueron puestos a salvo recibieron asistencia médica y, según trascendió, se encuentran en buen estado de salud.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos todos los recursos disponibles con la esperanza de dar con el tripulante que aún permanece desaparecido.