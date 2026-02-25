Crece la tensión: Cuba mató a 4 tripulantes de una lancha que venía de Estados Unidos

Cuatro muertos y siete heridos tras un tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha proveniente de Florida en aguas cubanas.

En medio de los bloques de Estados Unidos a Cuba, autoridades interceptaron una lancha que llegó desde Florida.

Este miércoles, las autoridades de Cuba informaron de la muerte de cuatro personas, a bordo de una lancha de alta velocidad, proveniente de Florida, Estados Unidos. Esta situación se da en medio de las tensiones entre ambos países y el bloque a la importación de petróleo en el país. La muerte de estas personas se dio luego de un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas.

El comunicado fue emitido por el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), donde comentaron que durante este tiroteo, seis personas resultaron heridas, entre ellos el comandante de la embarcación cubana, que patrullaba la zona en ese momento. Según el reporte, se evacuó a todos los heridos.

Una de las posibilidades es que se tratara de una lancha que suelen utilizarse para buscar migrantes para transportarlos a Estados Unidos, donde las autoridades suelen encontrar estas lanchas abandonadas, en un hecho que es catalogado como "violación territorial y tráfico humano".

Cómo se dio el tiroteo en aguas cubanas Según reportaron, todo ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando las autoridades que patrullaban la zona detectaron la lancha de alta velocidad en aguas cubanas, con una patente de Florida.