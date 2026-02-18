Donald Trump busca a la Delcy Rodríguez de Cuba para un cambio de régimen

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , mantiene conversaciones reservadas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro , nieto y hombre de confianza de Raúl Castro , en medio de la ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump contra La Habana.

De acuerdo con el medio estadounidense Axios , los intercambios no se canalizan a través de los mecanismos formales del gobierno cubano. En este marco, Washington considera que el liderazgo real de la isla continúa orbitando en torno a Castro, de 94 años, pese a que la presidencia formal recae en Miguel Díaz-Canel .

Un alto funcionario estadounidense describió las instancias como “discusiones sobre el futuro”, más que negociaciones formales. En el equipo de Rubio ven en el nieto de Castro —conocido como “Raulito”— y su círculo a una generación más joven, con perfil empresarial, que podría estar dispuesta a revisar el rumbo del modelo comunista.

“La postura del gobierno es que el régimen debe terminar, pero la modalidad exacta depende del presidente”, señaló una de las fuentes citadas por Axios. Según esa versión, Rubio continúa en contacto con el entorno familiar del exmandatario.

Las conversaciones se producen en un escenario de deterioro acelerado en la isla. Crisis profunda en el sistema eléctrico, escasez de combustible y alimentos, limitaciones hospitalarias y caída del turismo configuran un cuadro que distintas fuentes estadounidenses describen como una crisis humanitaria inminente.

El panorama se agravó tras la captura y extradición, el 3 de enero, de Nicolás Maduro, quien hasta entonces garantizaba suministro petrolero a Cuba. Posteriormente, Trump amenazó con sancionar también a México, otro proveedor clave de crudo.

Funcionarios estadounidenses señalaron a Axios que la operación militar contra Maduro —en la que murieron al menos 32 agentes cubanos destacados en Venezuela— impactó en el núcleo de poder de La Habana.

Sin embargo, el hecho de que Washington haya mantenido en funciones a Delcy Rodríguez como presidenta interina venezolana fue interpretado en círculos cubanos como una señal de que la Casa Blanca podría optar por una transición pactada antes que por un cambio de régimen total.

Rubio, según Axios, no ha mantenido contactos con Díaz-Canel ni con otros altos funcionarios cubanos, a quienes el equipo de Trump considera cuadros partidarios sin margen para negociar transformaciones estructurales.

Congreso de Estados Unidos pide acusar a Raúl Castro

En paralelo, cuatro legisladores cubanoamericanos del Congreso estadounidense solicitaron a Trump que el Departamento de Justicia presente cargos contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de una aeronave del grupo humanitario Hermanos al Rescate.

El episodio dejó cuatro muertos y marcó un punto de inflexión en la política hacia Cuba: ese mismo año el embargo quedó formalmente codificado en la legislación federal estadounidense.

La carta enviada a la Casa Blanca —citada por Axios— recuerda declaraciones atribuidas a Castro en las que habría reivindicado la orden de derribo. En ese momento, Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas y su hermano Fidel Castro ocupaba la jefatura del Estado.

El pedido coincide con el 30º aniversario del incidente, que se conmemora el 24 de febrero, y se inscribe en la estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar la presión sobre el gobierno cubano.

Trump: “Cuba es ahora mismo una nación fallida”

Donald Trump (@StateDept)

En declaraciones recientes, Trump sostuvo que “Cuba es ahora mismo una nación fallida” y confirmó que existen contactos en curso. “Estamos hablando con Cuba ahora mismo, y Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo. Deberían llegar a un acuerdo porque es una amenaza humanitaria”, afirmó.

El presidente agregó que una eventual normalización permitiría a muchos cubanoamericanos reencontrarse con familiares en la isla.

Las revelaciones de Axios describen así un doble carril en la estrategia estadounidense: presión económica y judicial combinada con canales informales de diálogo con sectores del entorno castrista, en un momento en que el sistema político cubano enfrenta su mayor fragilidad en décadas.