El nuevo teléfono T1 Phone de Trump Mobile cambia de diseño pero sigue sin fecha de salida
La empresa Trump Mobile mostró un renovado aspecto para su teléfono insignia, aunque las promesas de fabricación nacional perdieron peso en el sitio oficial.
La empresa Trump Mobile liderada por los hijos de Donald Trump presentó una nueva imagen para su dispositivo móvil. El esperado teléfono de la marca cambió su módulo de cámaras y mantiene un diseño dorado, aunque la fecha de llegada a los usuarios todavía es un misterio para los clientes que aguardan el lanzamiento. Este aparato busca ser una alternativa tecnológica.
El T1 Phone luce distinto a lo que se vio en los primeros anuncios de la marca. En lugar del viejo triángulo para los lentes traseros, ahora tiene tres cámaras ubicadas de forma vertical en una fila única. Sigue siendo un aparato con un color oro muy marcado que busca ser llamativo frente a la competencia. Sin embargo, en la página web oficial ya no hay rastro de una fecha de entrega concreta. Ahora el sitio solo invita a los interesados a anotarse en una lista de espera que parece no tener fin.
Cambios estéticos en el T1 Phone
La firma Trump Mobile nació de la mano de Donald Trump Jr. y Eric Trump con la idea de ofrecer una alternativa tecnológica alineada con su visión política. El proyecto se anunció en junio de 2025, justo cuando se cumplían diez años de la primera campaña de Donald Trump. Al principio, la idea era que el aparato saliera a la calle en agosto de ese mismo año para aprovechar el envión del aniversario, pero los meses pasaron y el equipo nunca llegó a los compradores.
Los motivos de la demora fueron variando con el tiempo. Primero se habló de problemas de producción y luego se culpó al cierre del gobierno que duró 43 días durante el año pasado. Un vocero de la compañía había asegurado que los envíos empezarían a finales de enero, pero estamos en abril de 2026 y todavía nadie tiene el móvil en su poder. Esta situación genera dudas entre los usuarios que ya pusieron su nombre en la lista de reserva hace casi un año.
El origen de Trump Mobile
Otro punto que cambió bastante es el origen de las piezas y el ensamblado del equipo. Al principio, la publicidad usaba el lema "Hecho en Estados Unidos" con letras grandes para atraer al público patriota. Poco después de la presentación oficial, esa frase desapareció del portal. La reemplazaron por una explicación más suave que decía que el producto fue "traído a la vida" por manos locales. Ahora, el discurso de la marca de Donald Trump es todavía más vago: dicen que el aparato está diseñado con "valores americanos" y guiado por equipos de aquel país.
Demoras en el lanzamiento y críticas al teléfono
En términos técnicos, el aparato no parece tener grandes innovaciones más allá de su apariencia externa. El cambio hacia una disposición de cámaras verticales es una modificación visual que no asegura una mejor resolución en las imágenes finales. Lo que sí queda claro es que la empresa está puliendo la imagen del producto mientras intenta resolver los líos de logística y fabricación que frenan la salida al mercado. Por ahora, tener un equipo móvil con este sello político sigue siendo una promesa difícil de cumplir para quienes esperan novedades reales. La falta de transparencia sobre la fecha de entrega genera un clima de incertidumbre que la marca todavía no pudo despejar con datos técnicos concretos o pruebas de funcionamiento en vivo.