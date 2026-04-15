El nuevo teléfono T1 Phone de Trump Mobile cambia de diseño pero sigue sin fecha de salida

La empresa Trump Mobile liderada por los hijos de Donald Trump presentó una nueva imagen para su dispositivo móvil. El esperado teléfono de la marca cambió su módulo de cámaras y mantiene un diseño dorado, aunque la fecha de llegada a los usuarios todavía es un misterio para los clientes que aguardan el lanzamiento. Este aparato busca ser una alternativa tecnológica.

El T1 Phone luce distinto a lo que se vio en los primeros anuncios de la marca. En lugar del viejo triángulo para los lentes traseros, ahora tiene tres cámaras ubicadas de forma vertical en una fila única. Sigue siendo un aparato con un color oro muy marcado que busca ser llamativo frente a la competencia. Sin embargo, en la página web oficial ya no hay rastro de una fecha de entrega concreta. Ahora el sitio solo invita a los interesados a anotarse en una lista de espera que parece no tener fin.

Cambios estéticos en el T1 Phone La firma Trump Mobile nació de la mano de Donald Trump Jr. y Eric Trump con la idea de ofrecer una alternativa tecnológica alineada con su visión política. El proyecto se anunció en junio de 2025, justo cuando se cumplían diez años de la primera campaña de Donald Trump. Al principio, la idea era que el aparato saliera a la calle en agosto de ese mismo año para aprovechar el envión del aniversario, pero los meses pasaron y el equipo nunca llegó a los compradores.

Trump Mobile El nuevo diseño del teléfono T1 Phone muestra tres cámaras en fila vertical y un acabado dorado brillante. Trump Mobile

Los motivos de la demora fueron variando con el tiempo. Primero se habló de problemas de producción y luego se culpó al cierre del gobierno que duró 43 días durante el año pasado. Un vocero de la compañía había asegurado que los envíos empezarían a finales de enero, pero estamos en abril de 2026 y todavía nadie tiene el móvil en su poder. Esta situación genera dudas entre los usuarios que ya pusieron su nombre en la lista de reserva hace casi un año.