Un plan económico de Netflix ¿Con anuncios?

El segmento de las plataformas de streaming modifica sus estrategias de financiamiento mediante la diversificación de sus opciones de suscripción. Netflix decidió adecuar sus estructuras de distribución para incorporar opciones comerciales adaptadas a los presupuestos variados de sus usuarios y monetizar aún más.

La corporación estadounidense confirmó una reestructuración global en su división de publicidad programática. El abono básico de Netflix que integra pautas publicitarias alcanzó una base fija de usuarios que altera las proyecciones financieras de la industria del streaming y acelera la apertura de nuevas plazas comerciales.

La presentación realizada en la ciudad de Nueva York determinó que la modalidad comercial se habilitará en quince territorios adicionales, incluyendo a Perú y Colombia dentro del ámbito regional. Los registros de auditoría interna exponen que este formato de suscripción posee un nivel de fidelidad alto, dado que el 80% de los clientes interactúa con los contenidos de la plataforma de manera semanal.

Las métricas obtenidas en los entornos de prueba iniciales sustentan la viabilidad económica del proyecto de expansión internacional. La firma tecnológica reportó que el sistema de transmisión cuenta con 35 millones de usuarios activos mensuales en Brasil y 28 millones de aportantes en México. Para potenciar el alcance de las marcas asociadas, la empresa habilitará la inserción de campañas en producciones de formato de audio o podcasts, material de visualización vertical y en su portal de noticias corporativas.

La infraestructura técnica de Netflix procesa los datos de los espectadores para personalizar los anuncios que se muestran durante las reproducciones.

La integración de herramientas para la gestión de anuncios

La optimización de los procesos de comercialización programática sumará el soporte operativo de corporaciones externas dedicadas al comercio electrónico. A partir del primero de junio, las agencias de publicidad que operen en los mercados brasileño y mexicano dispondrán de las herramientas analíticas del sistema Amazon Audiences. Esta vinculación técnica facilitará la segmentación de los catálogos de espectadores según sus hábitos de consumo y recorridos de adquisición reales en las tiendas digitales.

Proyecciones de audiencia y catálogo de contenidos

Netflix - Interna 1 Amy Reinhard, presidenta del sector de publicidad de Netflix. Netflix

Amy Reinhard, presidenta del sector de publicidad de la compañía, ratificó que el uso de algoritmos avanzados agiliza la distribución de piezas promocionales en entornos multidispositivo. La propuesta técnica contempla asegurar la calidad visual de los anuncios cuando los contenidos sufran una interrupción temporal o se reproduzcan en pantallas verticales de teléfonos celulares. El sostenimiento de la audiencia se apoyará en la renovación de la grilla de espectáculos, que prevé la transmisión en directo del Partido de Navidad de la NFL para el período invernal y la continuidad de sus series dramáticas principales.