Qué ver en Netflix: los dos estrenos románticos ideales para maratonear este fin de semana

El amor se puede encontrar de diferentes maneras: algunos tienen que viajar en el tiempo para hacerlo y otros tienen que visitar las playas de México. Netflix es una gran prueba de ello y se despide del mes de mayo con dos de sus estrenos más esperados y románticos: el K-drama de fantasía Mi némesis con aires de realeza y la cuarta temporada del reality La pareja perfecta.

A continuación, te contamos de qué tratan y qué está diciendo la crítica especializada sobre ellos para que decidas cuál va a ser tu próxima maratón.

Se trata de una comedia romántica surcoreana con una gran carga de fantasía y viajes en el tiempo. La serie sigue la atrapante historia de una concubina real de la antigüedad que es condenada a muerte por envenenamiento. Sin embargo, en lugar de morir, es transportada mágicamente al Seúl actual, despertando en el cuerpo de una actriz de reparto fracasada.

Por el momento, está recibiendo excelentes comentarios y muchos la señalan como uno de los mejores K-dramas del año . El reconocido sitio Decider indica que el "choque cultural" de los personajes genera situaciones cómicas brillantes, mientras que otros analistas alaban que los protagonistas no sean héroes perfectos, sino personajes moralmente complejos y realistas.

La pareja perfecta (Temporada 4)

Por otro lado, para los fanáticos del drama, llega la cuarta temporada de uno de los realities más populares de la plataforma. Esta nueva entrega sucede en una villa exclusiva en México y reúne a varios famosos solteros que ya pasaron por otros programas de Netflix. Los participantes deben formar parejas y enfrentarse a intensos desafíos semanales.

En este caso, las opiniones están muy divididas. Mientras algunos críticos señalan que los concursantes carecen de naturalidad porque "ya saben cómo actuar frente a una cámara", otros defienden el nuevo formato de esta temporada, alabando que la dinámica de las eliminaciones le da más oportunidades a los solteros de conocerse de verdad y sin tanta presión.

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