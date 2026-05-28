La película policial de Netflix basada en hechos reales: una dura historia

Netflix tiene el drama criminal del que muchos no paran de hablar este fin de semana. La dura historia real detrás de esta película.

Netflix volvió a captar la atención con una película policial cargada de tensión, violencia y drama social. “Bandida: la número uno” es una de las opciones para ver este fin de semana por su historia inspirada en hechos reales, ambientada en las favelas de Brasil y marcada por el crimen, el poder y la supervivencia.

El drama policial de Netflix que impacta por su historia real La película sigue la vida de Rebeca, una joven criada en una de las favelas más peligrosas de Brasil. Desde chica queda atrapada en un entorno marcado por la violencia y las bandas criminales. A los nueve años, su propia abuela la entrega al dueño de una red delictiva, hecho que cambia su vida para siempre.

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