Una historia emotiva en Netflix sobre un viaje personal por Europa

Un sastre argentino emprende un viaje a Europa para cumplir una promesa pendiente en una emotiva historia de drama y comedia disponible en Netflix.

Netflix cuenta con un catálogo amplio de películas de distintos países y géneros. Entre las producciones disponibles se encuentra una historia que combina drama y comedia, centrada en el viaje personal de un hombre mayor que busca cerrar una etapa importante de su vida.

El último traje es una película argentino-hispano-polaca que narra la historia de Abraham, un sastre judío de origen argentino que decide emprender un viaje desde Buenos Aires hacia Europa. Su objetivo es cumplir una promesa pendiente antes de que sea demasiado tarde. En el camino, revive recuerdos de su pasado y enfrenta momentos clave de su vida.

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El relato está protagonizado por Miguel Ángel Solá. Lo acompañan actores como Ángela Molina y Martín Piroyansky, entre otros. Es una producción del año 2017, dirigida por Pablo Solarz, quien también participó en el guion. La película fue filmada en distintas locaciones de Argentina y Europa, lo que refuerza el recorrido del protagonista y el contraste entre sus dos mundos.

Es un drama con elementos de comedia que dura 88 minutos. Propone una reflexión sobre la memoria, la familia y las promesas personales. Es una opción para quienes buscan historias íntimas dentro del catálogo de Netflix.