Los prototipos de Apple confirman los colores y tonos del iPhone 18 Pro

El desarrollo de la nueva línea de dispositivos móviles de Apple avanza hacia su fase de producción masiva en los talleres de ensamblaje. Las imágenes de las estructuras de prueba revelan las opciones estéticas que adoptará la compañía para sus terminales premium durante la segunda mitad de este año.

La difusión de componentes de ensayo aporta claridad sobre los planes estéticos de la corporación estadounidense para su próximo lanzamiento. Las maquetas de resina del iPhone muestran las cuatro variantes de color seleccionadas para los terminales Pro, confirmando la inclusión de un tono rojizo oscuro en reemplazo del esquema naranja actual.

Las primeros prototipos del iPhone muestran la apariencia externa que adoptará la línea Pro de esta temporada.

El filtrador Sonny Dickson divulgó los registros visuales que exponen las piezas de simulación física del modelo iPhone 18 Pro Max . Los componentes de muestra exhiben las variantes denominadas azul claro, negro, plateado y un rojo profundo. Las filtraciones previas del analista Mark Gurman, publicadas en febrero por la agencia Bloomberg, ya indicaban que la empresa realizaba ensayos con terminaciones oscuras sobre la estructura de los celulares de gama alta.

Los datos técnicos procedentes de las cadenas de suministro asocian las tonalidades con códigos específicos de la paleta internacional Pantone. El tono protagónico de esta temporada se denomina comercialmente Dark Cherry, una mezcla visual que combina matices de borgoña, café y violeta. Este tipo de revelaciones anticipadas suele coincidir con las decisiones definitivas del equipo de diseño antes del inicio de la fabricación masiva en las plantas industriales.

iPhone 18 Colores - Interna 2 Las muestras plásticas del iPhone 18 Pro ratifican el abandono del color Cosmic Orange que caracterizó a la generación anterior de celulares. Sonny Dickson - X

Las variantes cromáticas del iPhone 18 Pro

La selección de materiales para la construcción de estas estructuras de prueba requiere prudencia en el análisis técnico de los analistas de la industria. Las maquetas emplean plásticos rígidos o aleaciones metálicas de bajo costo que carecen de los tratamientos de pulido y anodizado finales propios de las unidades comerciales. Por este motivo, el nivel de saturación de la luz sobre las superficies reales de titanio puede presentar variaciones respecto a las piezas de exhibición actuales.

iPhone 18 Colores - Interna 3 La corporación Apple coordina los detalles estéticos de sus dispositivos móviles tradicionales en vísperas del lanzamiento de su variante plegable. X

La renovación de la paleta estética acompaña la estrategia de diferenciación de la línea premium de Apple en el mercado internacional de telefonía celular. El tono azul claro registra similitudes con el acabado Mist Blue presente en los catálogos vigentes, mientras que las opciones gris oscuro y plateado sostienen la continuidad visual de la marca. El anuncio oficial del iPhone 18 Pro se prevé para el mes de septiembre en simultáneo con la presentación del primer dispositivo de pantalla flexible de la firma de Cupertino.