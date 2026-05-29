Apple: se filtró la estrategia de los iPhone gama alta

Apple prepara una reestructuración en la oferta de sus terminales premium para la temporada de lanzamientos de este año. Los informes de la cadena de producción exponen diferencias marcadas en la estructura física y los componentes de captura de los nuevos modelos.

Las filtraciones del sector industrial detallan las características que separarán al iPhone 18 Pro del nuevo modelo Ultra. La firma tecnológica mantendrá el diseño convencional para su línea troncal, mientras que reservará el formato de pantalla flexible para su propuesta de mayor costo en el mercado global.

La diferencia más evidente entre ambos dispositivos se ubica en la ingeniería del chasis. La serie iPhone 18 Pro conservará la estética tradicional de paneles planos de las generaciones previas, sosteniendo las dimensiones diagonales conocidas en el catálogo actual. Este esquema apunta a los usuarios que prefieren la ergonomía clásica de un celular monobloque.

Las innovaciones en el sensor principal de la cámara se mantendrán como una característica destacada dentro de la serie premium tradicional.

Por el contrario, el iPhone 18 Ultra constituirá el primer dispositivo plegable de la empresa. Su estructura contará con una pantalla exterior más corta y ancha que la de un celular común, combinada con un panel interno flexible que adoptará un tamaño similar al de una tableta compacta iPad mini al desplegarse por completo.

Rendimiento térmico y la configuración de la cámara

El rendimiento del procesador A20 Pro, un componente compartido por ambos terminales, registrará variaciones debido a los materiales de construcción elegidos. El iPhone 18 Pro mantendrá una estructura interna de aluminio equipada con una cámara de vapor para la disipación del calor, un sistema heredado de la línea anterior que previene la pérdida de potencia ante tareas pesadas. El modelo Ultra utilizará un chasis delgado de titanio sin cámara de vapor, una condición que podría reducir de forma paulatina su velocidad de procesamiento bajo luz solar directa o procesos exigentes.

Concepto iPhone plegable El formato plegable del modelo Ultra modifica la relación de aspecto externa en comparación con un teléfono convencional de la marca. Imagen generada con IA

Comparativa de especificaciones técnicas filtradas

Componente iPhone 18 Pro/ Pro Max iPhone Ultra Formato de pantalla Tradicional rígida (AMOLED) Plegable interna / Externa Procesador principal Apple A20 Pro Apple A20 Pro Materiales del chasis Estructura interna de aluminio Chasis delgado de titanio refrigeración Cámara de vapor integrada Disipación pasiva estándar Objetivo Telefoto Sí (Exclusivo de la línea Pro) No disponible en este modelo

En el apartado fotográfico, la línea Pro conservará la exclusividad del lente telefoto avanzado de la marca. Las previsiones indican que el modelo Ultra compartirá los mismos sensores para la cámara principal, el gran angular y el módulo frontal, pero prescindirá del objetivo de largo alcance para priorizar el mecanismo de bisagra. De este modo, la decisión de compra de los usuarios de gama alta se dividirá entre la versatilidad óptica de la serie tradicional y la innovación estructural del panel flexible.