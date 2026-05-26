iPhone 16: ¿conviene comprarlo en Mercado Libre o pedirlo por Tiendamia?

La llegada del iPhone 17 volvió a mover el interés por los modelos anteriores de Apple . Entre ellos, el iPhone 16 aparece como una opción atractiva para quienes buscan un celular potente, moderno y con varias funciones heredadas de la nueva generación, pero sin llegar al precio de los equipos más recientes. En ese escenario, la comparación entre Mercado Libre y Tiendamia empezó a ganar peso entre los usuarios argentinos que miran tanto ofertas locales como alternativas de importación.

La pregunta central es simple: ¿conviene comprarlo en Argentina o traerlo desde afuera? La respuesta depende no solo del precio publicado, sino también de los impuestos, las cuotas, la entrega y el costo final que termina pagando el comprador.

El iPhone 16 se mantiene como uno de los modelos más equilibrados del catálogo de Apple . Cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución de 2556 x 1179 píxeles y brillo de hasta 2000 nits en exteriores, una característica útil para usar el celular bajo luz directa.

En rendimiento, incorpora el chip A18 de 3 nanómetros, con CPU de 6 núcleos y 8 GB de RAM, una combinación pensada para correr funciones de Apple Intelligence y sostener una experiencia fluida en aplicaciones, juegos y edición de contenido. También suma conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y puerto USB-C.

El sistema de cámaras es otro de sus puntos fuertes. Tiene una cámara principal Fusion de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP con macrofotografía y cámara frontal TrueDepth de 12 MP con grabación en 4K. Además, agrega el botón lateral Control de Cámara, que permite abrir la cámara, ajustar zoom o exposición y acceder a funciones de reconocimiento visual. A esto se suma el Botón de Acción, personalizable para linterna, accesos directos o funciones de accesibilidad.

Walmart-iPhone 16 - Interna 2 Tiendamia muestra valores más bajos, pero impuestos y recargos pueden aumentar significativamente el costo final. Shutterstock

Mercado Libre: más caro, pero con cuotas y compra local

En Mercado Libre, el iPhone 16 figura a $1.799.999, con un 18% de descuento y la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas de $149.999. A simple vista, es la alternativa más cara frente a la opción internacional, pero tiene ventajas concretas para el comprador argentino.

La principal es la previsibilidad. El usuario conoce el precio final antes de pagar, puede financiarlo en cuotas y evita el trámite de importación. También suele contar con entrega más rápida, garantía local o respaldo del vendedor, según la publicación elegida. Para quienes priorizan comodidad y menor incertidumbre, Mercado Libre aparece como la opción más directa.

Walmart-iPhone 16 - Interna 3 La decisión entre ambas plataformas depende del ahorro real, financiación y tiempos de entrega disponibles. Shutterstock

Tiendamia: menor precio inicial, pero con impuestos

En Tiendamia, el mismo modelo aparece a $942.691, con un 22% de descuento. La diferencia frente a Mercado Libre es fuerte y vuelve tentadora la compra internacional. Sin embargo, ese valor debe analizarse con cuidado porque no siempre representa el costo final que pagará el usuario.

En compras internacionales, Tiendamia calcula impuestos y gastos antes de finalizar el pedido. Para operaciones de hasta USD 400, no se abonan aranceles de importación, aunque sí corresponde el 21% de IVA sobre el producto y los gastos de gestión del courier. En compras superiores a USD 400, el excedente puede pagar arancel de importación, generalmente del 50%, además del IVA.

También hay límites: hasta 5 compras por año calendario, envíos de hasta USD 3.000, paquetes de hasta 50 kilos y un máximo de 3 unidades del mismo producto para uso personal. Además, al pagar con tarjeta pueden aplicarse recargos bancarios sobre consumos en moneda extranjera.

Por eso, Tiendamia puede ser más conveniente si el costo final, con impuestos y envío incluidos, sigue quedando por debajo de Mercado Libre. Pero si la diferencia se reduce demasiado, la compra local gana valor por cuotas, rapidez y menor riesgo.