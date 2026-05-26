Samsung: tres razones para descartar la compra de un teléfono plegable de la marca

El desarrollo de la tecnología móvil instaló una nueva categoría de dispositivos premium en las tiendas del sector. Sin embargo, el análisis de los hábitos de consumo demuestra que este formato articulado no se adapta a las necesidades de todos los perfiles de usuarios actuales de Samsung .

Como usuaria de estos terminales, ya llevo más de cuatro años de experiencia continua pasando por cuatro generaciones de dispositivos, desde el Galaxy Z Flip4 hasta el actual Galaxy Z Flip7 . Si bien Samsung mejoró la resistencia de los materiales con el paso del tiempo, existen tres escenarios específicos donde un teléfono plegable resulta una inversión poco recomendable .

El primer factor de descarte abarca a las personas que sufren caídas o golpes en sus dispositivos de manera frecuente. La estructura externa del terminal cerrado tolera los impactos cotidianos gracias a los vidrios de alta resistencia que implementa la marca. Sin embargo, el panel interno flexible conserva una superficie blanda y delicada que puede sufrir roturas ante presiones menores.

Las cámaras de la serie Galaxy Z Flip se mantienen por detrás del rendimiento óptico que ofrecen los terminales de formato plano.

Un golpe directo sobre el despliegue interior o una presión desmedida con un objeto punzante deteriora la matriz de píxeles de forma permanente. Aunque la fiabilidad general de los paneles mejoró en las versiones de la línea Galaxy Z Flip , la tecnología flexible requiere un nivel de cuidado diario muy superior al de cualquier celular de pantalla rígida tradicional.

2. Entornos con presencia de polvo, sequedad o arena

El segundo aspecto crítico se vincula con las condiciones ambientales de la región donde opera el usuario. Las personas que viven o transitan por entornos secos, zonas áridas o espacios con tierra en suspensión corren el riesgo de dañar los componentes internos del dispositivo. Las micropartículas logran ingresar al engranaje de apertura y dañan la estructura interna.

La acumulación de suciedad en la bisagra obstruye el pliegue del terminal y ejerce una presión inversa sobre el panel flexible táctil. Uno de mis terminales resultó con píxeles muertos en la pantalla por un grano de arena que había quedado en el pantalla. Con el movimiento de apertura habitual, estas partículas terminan por fisurar la pantalla desde el interior, un problema técnico recurrente que invalida la principal ventaja de portabilidad que ofrece este modelo de Samsung.

Samsung Galaxy Zflip - Interna El ingreso de polvo y partículas pequeñas en el mecanismo de cierre puede rayar el panel táctil de los dispositivos de Samsung. Imagen generada con IA

3. Búsqueda de la mejor cámara y zoom óptico del mercado

El tercer motivo de descarte afecta a los usuarios que priorizan la calidad fotográfica y el alcance del zoom óptico en su rutina de comunicación. El diseño físico de un terminal articulado limita el espacio disponible en la placa para los sensores de gran tamaño. Por esta razón, las especificaciones ópticas de la familia Galaxy Z Flip se ubican por debajo de los estándares del segmento premium convencional.

Para los aficionados a la fotografía móvil avanzada, el fabricante coreano ofrece alternativas superiores dentro de su catálogo tradicional. Los celulares de formato plano cuentan con sistemas de lentes periscópicos avanzados y sensores de alta resolución que no pueden integrarse en el cuerpo delgado de un teléfono plegable, el cual prioriza el diseño compacto por sobre el rendimiento de las cámaras.